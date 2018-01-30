محمد بن زايد يتلقى تعازي الرئيس المصري بوفاة الشيخة حصة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة

أعرب خلاله عن خالص عزائه ومواساته الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

كما قدم فخامته خلال اتصاله العزاء الى صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام.. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم آل نهيان الصبر والسلوان.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لمصر وشعبها بدوام التقدم والتوفيق.