محمد بن زايد وطحنون بن محمد يواصلان استقبال المعزين بوفاة الشيخة حصة بنت محمد

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين استقبال المعزين اليوم في قصر المشرف من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المواطنين بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم ومواساتهم الصادقة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ولآل نهيان الكرام بوفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وتقبل العزاء الى جانب سموهما ..سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ.