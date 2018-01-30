محمد بن زايد ورئيس وزراء مولدوفا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر المشرف معالي بافيل فيليب رئيس وزراء جمهورية مولدوفا الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بمعالي بافيل فيليب وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقدم رئيس وزراء جمهورية مولدوفا تعازيه ومواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - استعراض التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية وحرصهما على الدفع بأوجه التعاون الى آفاق أرحب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

كما حضر اللقاء من الجانب المولدوفي تودور يلينوفيسش وزير الخارجية والاندماج الأوروبي ومعالي أوكتفيان ارامسو وزير المالية ومونيكا بابوك وزيرة التعليم والثقافة والبحوث وعدد من المسؤولين المرافقين لرئيس الوزراء المولدوفي.