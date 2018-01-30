الطاير: "القيمة المضافة" دفعت المستهلكين لطلب حقوقهم في كسور الدرهم

بدات قبل قليل فعاليات الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة د. أمل القبيسي، وحضور وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير.

واشاد المجلس الوطني الاتحادي بتعليمات قيادة الدولة عدم التصعيد ضد الممارسات القطرية، حفاظاً على الأمن والسلم في المنطقة.

وأكد الطاير في رده على سؤال موجه من العضو سالم عبدالله الشامسي حول توفير كسور الدرهم في الأسواق، أن الأسواق تتوفر بها كسور الدرهم المختلفة، كما أن المصرف المركزي لديه مخزون كافي لتغطية كافة الاحتياجات بما يضمن تداول احتياجات العملاء، مشيرا إلى أنه في حال احتياج السوق يعمل المصرف على سكها.

وأشار الطاير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة دفعت المستهلكين لطلب حقوقهم في كسور الدرهم من المتاجر.

ولفت الطاير إلى أن الاسواق لديها ما يكفي من كسور الدرهم لتلبية احتياجات السوق، مشيرا إلى أن العملات المتوفرة حتى 25 يناير 363.8 مليون قطعة نقدية من فئة الـ 50 فلس و262 مليون قطعة نقدية من فئة 25 فلس و 48.8 مليون قطعة من فئة 10 فلس و42.4 مليون قطعة فئة 5 فلس و3.4 مليون قطعة فئة فلس واحد.