«توظيف أبوظبي» يجمع الكفاءات على منصة التوطين

انطلقت أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعاليات الدورة 12 من معرض «توظيف أبوظبي 2018»، التي تستمر ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة 97 جهة حكومية وخاصة، من المؤسسات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي توفّر ما يقارب 6 آلاف وظيفة، لاستقطاب الكفاءات الوطنية.



وشهد اليوم الأول للمعرض حضوراً مكثفاً من قبل الشباب المواطنين الباحثين عن عمل، قارب الـ7 آلاف زائر من المواطنين والمواطنات.

محاور



وقال تامر النحاس، مدير المعرض في تصريح صحافي خلال افتتاح المعرض: «تركز الدورة الجديدة للمعرض التوظيفي على ثلاثة محاور رئيسة هي (التطوير المهني والتدريب، التوظيف)، إضافة إلى توفير أكثر من 27 ورشة تدريبية لتمكين المواطنين.

فيما يتوقع أن يشهد المعرض أكثر من 15 ألف زائر من مواطني دولة (من النساء والرجال)، للمنافسة على العديد من الوظائف التي تطرحها المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، إلى جانب اكتساب مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية على المدى الطويل، والحصول على دورات تدريبية مجانية متخصصة في عدد من المهارات الشخصية والمهنية وكتابة السيرة الذاتية».

مبادلة



وأكدت شيخة الهاجري، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة «مبادلة» حرص الشركة على المشاركة في معارض التوظيف المخصصة للمواطنين تماشياً مع استراتيجية 2030، التي تهدف إلى تأهيل شباب المواطنين إلى سوق العمل، وكذلك رفع نسبة التوطين إلى 100%.



وأشارت إلى أن نسبة التوطين الحالية في شركة مبادلة الأم وصلت إلى 65% خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الوظائف المعروضة من خلال المعرض تتوزع على 13 قطاعاً بالشركة، بينها 30 وظيفة في الشركة الأم، فيما لم تحدد عدداً معيناً للشواغر المتاحة في باقي قطاعات الشركة.

اتصالات

وشاركت شركة «اتصالات» في المعرض بفرص وظيفية للخريجين المواطنين في قطاعات الهندسة ونظم المعلومات، والتسويق والمبيعات والمالية، إذ قام مندوبوها باستقبال أعداد كبيرة من الراغبين في العمل وأجروا مقابلات فورية لأوائل الخريجين في التخصصات المطلوبة داخل جناحها، بهدف استقطاب أفضل الخرّيجين.



وعرض أحمد الدوبي، نائب رئيس «اتصالات» لشؤون إدارة الكفاءات: بعض الأرقام المتعلقة بنسب وأعداد المواطنين العاملين في «اتصالات»، إذ أوضح أن نسبة التوطين الإجمالية في «اتصالات» بلغت 47%.

بينما يبلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال 750 مواطناً، كما يعمل أكثر من 905 مواطنين في المجال الفني والتقني بنسبة تقارب 53% من إجمالي العاملين الفنيين في «اتصالات».

مطارات أبوظبي



أعلنت مطارات أبوظبي مشاركتها في المعرض، حيث يعتبر هذا الحدث الأهم للتوطين والتطوير الوظيفي لمواطني دولة الإمارات.



تعد مشاركة مطارات أبوظبي في المعرض أساسية للالتزام بمبادرة التوطين الحكومي وتعزيزها في الشركة، إضافة إلى تحفيز المجتمع للمساهمة في التنمية الاقتصادية والوظيفية في الدولة.



وقال عبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «يرتكز نمو وتطور مطارات أبوظبي على أداء موظفيها بما في ذلك المواهب المحلية، ونسعى إلى جذب أفضل الإمكانات البشرية لتوفير فرص استثنائية لهم ولتطوير أنفسهم مهنياً تماشياً مع رؤية الإمارات لعام 2021».

«ضمان»



أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان إطلاقها برنامجين مهنيين متخصصين بالتطوير الوظيفي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية وتعيينها ضمن مختلف المستويات الوظيفية في الشركة.



وجاء إطلاق برنامجي «النخبة»، و«أكاديمية ضمان لإدارة الأعمال» تزامناً مع مشاركة «ضمان» بالمعرض وذلك ضمن مساعيها الرامية للاطلاع على مختلف المهارات المتاحة في سوق العمل، وعرض الفرص الوظيفية التي من شأنها فتح الباب للمهتمين بخوض تجربة العمل في قطاع التأمين.



ويتمثل برنامج النخبة للخريجين الجدد والمخصص لمواطني دولة الإمارات في التركيز على اختيار موظفين يتمتعون بسمات شخصية تتمحور حول مفاهيم وقيم القيادة، والطموح، والعمل في بيئة متعددة الثقافات تحاكي بيئة المؤسسات العالمية.



وأشارت «ضمان» إلى أنها تستهدف من خلال هذا البرنامج تعيين 11 شخصاً ضمن الدفعة الأولى، وذلك بعد اجتيازهم مجموعة من الاختبارات المحددة التي تتضمن سيناريوهات افتراضية تحاكي واقع العمل، ووفق سيناريوهات معينة، سيجري في أعقابها تقييم أداء المشاركين. أما البرنامج الثاني وهو «برنامج أكاديمية ضمان لإدارة الأعمال».

فإنه متخصص باستقطاب الموظفين الذين لا يملكون الخبرة في قطاع التأمين لتعيينهم في مناصب إدارية وتنفيذية.وقالت بينة العواني الرئيس التنفيذي للابتكار في الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: «تحرص ضمان باستمرار على طرح برامج تهدف إلى تعزيز وتطوير المواطنين.

حيث إن هذه البرامج المبتكرة تضاف إلى رصيدنا من المبادرات والبرامج التي تستقطب المهارات والقوى العاملة من مواطني الدولة للعمل في سوق التأمين».

رعاية المواهب



تعمل «شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة» على استقطاب المواطنين الإماراتيين لتوظيفهم في القطاع المالي خلال فعاليات المعرض. وقال عبد الكريم الكايد، المدير الإقليمي في دولة الإمارات لدى الشركة: نؤمن بأن مسألة تطوير المجتمع الإماراتي تعتبر من المسؤوليات الرئيسية بالنسبة لنا كشركة تم تأسيسها وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوظف شركة «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» حالياً أكثر من 300 موظف إماراتي ضمن فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.

موانئ أبوظبي



قالت ميثاء مبارك، نائب رئيس الموارد البشرية في هيئة موانئ أبوظبي: «إن مشاركتنا في المعرض تهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية لسوق العمل من خلال مجموعة من برامج التدريب في مختلف القطاعات التي تحتاجها الشركة».



وأضافت: «بلغت نسبة التوطين داخل الهيئة 58% خلال عام 2017، فيما نستهدف زيادتها خلال الأعوام القادمة، من خلال استقطاب الخريجين الجدد، إضافة إلى أصحاب الخبرات، حيث يوجد لدينا ثلاثة برامج للتوظيف، أولها برنامج الخريجين الجدد، والثاني برنامج المتدربين لمن لم يحالفهم الحظ في استكمال دراستهم الجامعية، إضافة إلى برنامج وظائف لأصحاب الخبرات».

برامج تدريبية



استعرضت شركة دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عبر هذه المشاركة التزامها التام بتعزيز استراتيجيتها التوطين عبر توفير فرص وظيفية مميزة لأبناء الإمارات ودعم مساراتهم المهنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المعرض. وقال علي المنصوري، نائب الرئيس للتنمية البشرية في دو: «بصفتنا شركة إماراتية رائدة.

فإن مشاركتنا في معرض توظيف 2018 تمثل دليلاً على جهودنا المبذولة لإلهام شبابنا وتشجيعهم على الانضمام للشركات الخاصة وشبه الحكومية. نحن ملتزمون بمواصلة العمل على تعزيز رؤية الاقتصاد القائم على المعرفة انطلاقاً من إيماننا المطلق بالمواهب الإماراتية.

تمكين صناعي



وتوفر مؤسسة «صناعات» أكثر من 150 وظيفة شاغرة ومتاحة حالياً للمتقدمين المواطنين المؤهلين على مستوى المجموعة وشركاتها التابعة المتمثلة في «حديد الإمارات»، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ودوكاب، وأركان، والفوعة وشركة الطويلة لسحب الألمنيوم «تالكس».



وتمثل الوظائف الشاغرة مجالات متنوعة، تشمل المالية وسلسلة التوريد، والموارد البشرية، وإدارة المشاريع، والتسويق والمبيعات، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات لكل من المرشحين المبتدئين والمرشحين ذوي الخبرة.



وقال المهندس أحمد سهيل المهيري، نائب رئيس أول للأعمال المساندة بالإنابة في «صناعات»: الإماراتيون يشغل حالياً جميع المناصب القيادية العليا، فيما بلغت نسبة التوطين 64% على مستوى الشركة القابضة العامة، لافتاً إلى أنه كان لمعرض «توظيف» دور أساسي في تمكين «صناعات» من توظيف 123 من الموظفين الإماراتيين بنجاح على مستوى الشركة خلال السنة الماضية.

ويبلغ عدد الموظفين المواطنين حالياً 1350 وبحلول عام 2020، تهدف الشركة إلى أن يصل عدد الموظفين الإماراتيين إلى ما يزيد عن 2000 موظف فيها وفي والشركات التابعة لها، حيث تشكل 32% في القوى العاملة لديها.

تعليم مثمر



وفي جناح التوظيف المخصص لدائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، أفادت سارة المهيري، مديرة إدارة الموارد البشرية في الدائرة، بأن الدائرة تولي أهمية كبرى لتفعيل مشاركتها في معرض «توظيف» باعتباره منصة استراتيجية لجذب واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة القادرة على المساهمة في عملية دعم وتطوير عملنا في الدائرة.

الكفاءات



تشارك «دوكاب»، الشركة الرائدة في مجال صناعة الكابلات الكهربائية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط، في المعرض ضمن جناح شركة «صناعات» القابضة إلى جانب الشركات التابعة لها.

وخلال مشاركتها في المعرض الوظيفي الذي يعد أحد أبرز منصات التوظيف في الدولة، توجه «دوكاب» الدعوة للكفاءات الإماراتية الشابة للمشاركة في بناء وتعزيز مسيرة نمو القطاع الصناعي في الدولة الذي يشهد نمواً كبيراً، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الفرص الوظيفية وبرامج التدريب المهني للكفاءات الإماراتية.



القوات المسلحة.. شرف الانتساب لأجل الوطن



شاركت وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة في فعاليات الدورة الـ12 من المعرض، وتأتي المشاركة انطلاقاً من إيمان القوات المسلحة العميق بدورها ومسؤوليتها الوطنية لإطلاع أبناء الوطن على الفرص الوظيفية المتوفرة باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للوظائف من مواطني ومواطنات الدولة ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالوظيفة.

واستقطب الجناح عدداً من المواطنين والمواطنات الراغبين في الانتساب إلى وزارة الدفاع وثمان وحدات عسكرية منها القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وجهاز حماية المنشآت والسواحل والطيران المشترك وقيادة الإمداد المشترك ومدرسة خوله بنت الأزور العسكرية.



وأكدت القوات المسلحة حرصها على المشاركة في جميع المناسبات الوطنية المختلفة، مؤكدة دورها المجتمعي من خلال ما توفره وحداتها المختلفة من فرص عمل في تخصصات مختلفة لأبناء الإمارات من الراغبين في الانضمام إلى صفوفها - عبر ممثليها في معرض التوظيف - مضيفة أن الانخراط بين صفوف المؤسسة العسكرية يعد شرفاً ينطوي على سمات فريدة تنبع من قيم الإمارات الإنسانية بحيث بات الانضمام إلى القوات المسلحة مدخلاً حيوياً لمستقبل أفضل لكل من يلتحق بها.



وقدم ممثلو الوحدات العسكرية للزوار شرحاً وافياً عن الفرص المتوافرة في كل وحدة وطبيعة العمل بها والبرامج التدريبية والدراسية التي يلتحق بها المنضمون إلى هذه الوحدات.

تدريب



ودعت القوات المسلحة المواطنين الطلاب للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها بحيث يتمكن المتقدمون من تعزيز قدراتهم النفسية ومهاراتهم البدنية مع توافر النشاطات الواسعة والترقيات الدورية والتطور المستمر على المستويين العلمي والعملي موضحة أن العمل في القوات المسلحة يوفر حوافز مجزية ومجالات واسعة للترقي والترفيع ومجالات إضافية لمواصلة الدراسة في الكليات والمعاهد العسكرية أو في الجامعات الوطنية فضلاً عن دورات منتظمة لتطوير المهارات العملية والعلمية.



وأكدت القوات المسلحة أن المشاركة في المعارض تهدف إلى استقطاب وتوظيف أكبر عدد من الطلاب خريجي المراحل التعليمية من الذكور والإناث.. مشيرة إلى أن عملية تأهيل الملتحقين تتم داخل الدولة وخارجها، داعية المواطنين للانضمام إلى برامج التدريب المتنوعة لديها بحيث يتمكن المتقدمون من تعزيز قدراتهم النفسية ومهاراتهم البدنية مع توافر النشاطات الواسعة والترقيات الدورية والتطور المستمر على المستويين العلمي والعملي.



«آفاق الإسلامية للتمويل» تطرح وظائف وبرامج نوعية



أكدّت «آفاق الإسلامية للتمويل» أنها ستطرح خلال مشاركتها في معرض «توظيف 2018»، عدداً من الفرص الوظيفية وبرامج التدريب المختلفة في مجال التمويل الإسلامي.

وذلك انسجاماً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى استقطاب وتدريب المزيد من الكفاءات الوطنية وإعدادها لتتمكّن من بناء مستقبل مهني واعد في قيادة أنشطة التمويل والصيرفة الإسلامية، في ظل تنامي الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الدولة.

وقال سيف الشحّي عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة: إن أهداف التوطين في «آفاق» أصبحت ركناً أساسياً في الاستراتيجية التوسعية للشركة التي تسعى لتحقيقها في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل أهمية رفع نسب التوطين في القطاع المالي، وترسيخاً لمكانة الإمارات كمركز عالمي للخبرات في التمويل الإسلامي. دبي - البيان



«اقتصادية أبوظبي» تسوّق الأفكار المبتكرة



طرحت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، خلال مشاركتها في المعرض، برنامج «تكامل» الخاص بدعم الابتكار، والذي تم تطويره وتشغيله من قبل الدائرة، بهدف مساعدة المواطنين والجامعات والمؤسسات بشكل عام، لحماية وتسويق أفكارهم المبتكرة، حيث يركز البرنامج على الذكاء الصناعي، والرعاية الصحية، والبيئة واقتصاد المستقبل، كما قدمت شرحاً لمبادرة تاجر أبوظبي والمعنية بمساعدة الشباب لبدء مشروعاتهم الخاص.



فيما خصصت منصة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، نحو 50 فرصة وظيفية لشباب المواطنين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفق ما أكده سلطان البستكي، مدير التوظيف بالشركة، الذي أشار إلى أن الشركة حققت أعلى معدل للتوطين على الإطلاق مع نهاية عام 2017 بنسبة بلغت 37,6%.



بنك الفجيرة الوطني يواصل مساعيه لتنمية كفاءات المواطنين



يواصل بنك الفجيرة الوطني سعيه، في إطار خططه الرامية، لاستقطاب المهارات والكفاءات الوطنية، وحثّها على الانضمام إلى برامج التنمية المهنية.



وأشار البنك خلال مشاركته في معرض التوظيف إلى أنه يعمل باستمرار على دعم وتنمية مهارات موظفيه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما تؤكده مشاركة البنك في هذا المعرض للعام الخامس على التوالي.



ويعتبر هذا المعرض الأول ضمن سلسلة منصات التوظيف الوطنية، التي يشارك فيها بنك الفجيرة الوطني هذا العام، حيث يشدّد حضوره هذه الفعاليات على جهوده الهادفة نحو ترسيخ مكانته أفضل علامة تجارية.

وتركز استراتيجية الموارد البشرية في بنك الفجيرة الوطني على تنمية كفاءات المواطنين لمواءمتهم مع متطلّبات البنك ومعاييره الوظيفية. أبوظبي - البيان

