«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 13 محامياً جديداً

قررت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قبول قيد 13 محامياً جديداً في جدول المحامين المشتغلين، ووافقت على تجديد قيد أربعة محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين.

واطلعت اللجنة على طلب نقل قيد محام لجدول المحامين المشتغلين، فيما نظرت في خمس شكاوى ضد محامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وعقدت اجتماعها برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية القاضي عبدالكريم محمد فرعون، محكمة النقض، القاضي سعد عبدالباري، محكمة استئناف أبوظبي، القاضي بوشعيب هجامي، محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري، رئيس نيابة، المحامي عبدالله فضل الحمادي، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء مقرراً للجنة.