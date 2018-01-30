الكشف عن أول سيارة إسعاف ذكية في المنطقة

تسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أمس على هامش معرض الصحة العربي شهادة استمرارية الأعمال 223011:2012 من قبل شركة «بي الس أي» العالمية المتخصصة في الإسعاف.

وذلك لأول مرة بعد إيفائها بكافة متطلبات ومعايير الإسعاف العالمية، كما أطلقت أول سيارة إسعاف تعمل بالذكاء الصناعي في المنطقة أسمتها الإسعاف المتطور، إضافة إلى دراجة كهربائية للإسعاف داخل مطار دبي الدولي كمرحلة تجريبية.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن المركبة هي نسخة مطورة من إسعاف المستقبل بعد سنوات من البحث والعمل والتعاون المتواصل بين المؤسسة ونخبة من أكبر وأعرق الشركات العالمية في مجال تصنيع وتطوير مركبات الإسعاف ومنها شركة فيرنو لصناعة المعدات الطبية وشركة AEV لصناعة مركبات الإسعاف والهياكل وشركة فورد لصناعة المركبات وشركة هورتن لأنظمة الأمان الخاصة بمركبات الإسعاف.

وشركة ويلن لأنظمة الإنذار الصوتي والمرئي، وشركة أستيك لأنظمة التتبع والمراقبة الإلكترونية؛ وذلك حرصاً من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على مواكبة التطورات الفنية واقتناء أهم التقنيات وأحدث التكنولوجيا ودمجها في مركبات الإسعاف.

وأضاف: إن المركبة ذات استخدامات متعددة ومتغيرة حسب نوع الحالة: من خلال نظام Ferno Intraxx System، الذي يتيح إعادة تصميم وتغيير الشكل والترتيب والتجهيزات الداخلية لمركبة الإسعاف وبشكل فوري وبما يتناسب مع استخدامات المركبة، إضافة إلى التقليل من زمن تجهيز المركبة:

من خلال إعادة تزويد المركبة في دقائق معدودة مما يوفر 95% من زمن تجهيز مركبة الإسعاف وكمية الوقود المستخدمة خلال عملية الاستبدال، مستخدمة نظام تتبع وتحكم متطور Acetech لافتاً إلى أن النظام يتيح تحديد موقع الإسعاف عبر نظام تتبع متطور لتمرير البلاغات، ثم توجيه المركبة الأقرب لموقع البلاغ وزمن وصول المركبة للمصاب.

ومراقبة حالة المريض وإرسال معلومات حالة المريض للمستشفى بشكل فوري لحين وصول المركبة إلى قسم الطوارئ، والتسهيل من عملية إعادة المركبة للخدمة وبأسرع وقت، وبث معلومات حية وفورية عن السائق والمسعف والمركبة ورصد جميع المعلومات وإعداد تقارير حالة المريض.