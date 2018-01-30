طحنون بن محمد يستقبل المعزين بوفاة الشيخة حصة بنت محمد

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، مساء أمس، جموع المعزين من المواطنين والمقيمين في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، وذلك بقصر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان بالبطين في أبوظبي.

وأعرب المعزون عن صادق مواساتهم في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.. داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء.. سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان.

والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.