إنجاز التصميم النهائي لمنطاد «عام زايد»

أنجز فريق منطاد الإمارات مرحلة التصميم النهائي لمنطاد «عام زايد» بحلته الجديدة انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2018 «عام زايد».

وذلك احتفاءً بالقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والوقوف على الإنجازات العالمية التي تحققت على مدى الأعوام الماضية بفضل رؤيته الإنسانية الشاملة حتى غدت الإمارات واحة للإنسانية والتقدم وحاضنة لجميع الثقافات العالمية.

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، إن منطاد زايد يعبر عن روح الولاء والتقدير الكبير من جانب شباب الوطن تجاه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم كبير لشباب الإمارات في جميع المجالات، وذلك عند تحليقه في عدد من الدول العربية والعالمية، مشيراً إلى أن المشاركات العالمية سيصاحبها إطلاق معرض دولي لمشاركات منطاد زايد العالمية في عدد من دول العالم.

ومن جانبه، أشار حسن المنصوري الأمين العام لمنطاد الإمارات إلى أن «منطاد زايد» تم تزويده بعدد من المعدات الفنية الحديثة والمجسات الكهرومغناطيسية لتعقبه بواسطة الأقمار الصناعية أثناء مساره، منوهاً إلى أن المنطاد يحمل علم الإمارات وشعار «عام زايد» باللغتين العربية والإنجليزية بهدف إيصال رسالة قيادة وشعب الإمارات إلى جميع شعوب العالم من خلال مشاركاته العربية والعالمية.