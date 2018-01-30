حاكم رأس الخيمة يبحث علاقات التعاون مع سفيرة المكسيك

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، التي حضرت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام منصبها. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسفيرة المكسيك، متمنياً لها طيب الإقامة في الدولة، والتوفيق في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات والمكسيك وتبادل الأحاديث، التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. حضر اللقاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمـــي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، ومبارك علي الشامسي المستشار في حكومة رأس الخيمة، وصــالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.