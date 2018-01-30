«الاتحاد الحديدي 6» يعزز مفهوم القيادة والسيطرة

اختتمت على أرض الدولة فعاليات التمرين العسكري المشترك «الاتحاد الحديدي 6» الذي تم تنفيذه بعمليات تعرضية استخدمت فيها الرماية بالذخيرة الحية من قبل مختلف صنوف القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والجيش الأميركي الثالث وبمشاركة كبيرة من الجانبين.

وبيّن التمرين القدرة القتالية والاحترافية في تفعيل وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة وإصابة الأهداف بدقة عالية ومتناهية بشكل مشترك لدى الطرفين، حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح محققاً الأهداف المنشودة والمخطط لها.

ويأتي تمرين «الاتحاد الحديدي 6» الذي استمر أسبوعين ضمن اتفاقيات التعاون العسكري المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ويهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية وزيادة التنسيق بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة الأميركية.

كما يأتي انطلاقاً من الاهتمام المستمر للقيادة العامة للقوات المسلحة برفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية واضحة المعالم، تهدف للارتقاء بالمستوى العام والجهوزية القتالية لقواتنا المسلحة للتعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة على مسارح العمليات كافة.

نجاح

وحقق التمرين الأهداف المرسومة له، حيث نفذت القوات الإماراتية والأميركية دورها بنجاح ما عكس الكفاءة القتالية التي يمتاز بها منتسبو قواتنا المسلحة في التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة في القيادة والسيطرة، وتطبيق العقائد القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

وتنفيذ مراحل التمرين كافة باحترافية بين الوحدات البرية، وبالإمكانيات القتالية والفنية مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أية مهام تسند إليها دفاعاً عن ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تعاون

يعد «الاتحاد الحديدي 6» ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها قواتنا المسلحة على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.