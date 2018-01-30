«إسلامية الوطني» تزور مجمع الرقايب السكني في عجمان

زار أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، مجمع الرقايب السكني في عجمان، وذلك ضمن خطة اللجنة في مناقشة موضوع «سياسة وزارة تطوير البنية التحتية»، التي تتضمن القيام بزيارات ميدانية، للاطلاع على مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة.

وشارك في الزيارة أعضاء اللجنة عائشــة سالــم بن سمنوه رئيسة اللجنة، وسعيــد خلفـــان الكعبــــــي.

وقالت بن سمــنوه: تم خلال زيارة مجــمع الرقايب السكني في عجمان الذي تشرف عليه وزارة تطـــوير البنيـــة التحتية ويتكون من 230 وحدة سكنية، الاطلاع على نســبة إنجــاز المشروع ومكوناته خلال جولة مــيدانية في أرجاء المشروع الذي شارف على الانتهاء والمرافق التي يتضمنها وتستهدف توفير أفضل وسائل الراحة.