43 ألف رحلة لمركبات «طرق دبي» الكهربائية

بلغ عدد الرحلات التــي قطعـــتها المركبات الكهربائية «تسلا» التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي 43 ألفاً و242 رحلة خلال 3 أشهر، وذلك منذ تدشينها في منتصف سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، بواقع 87 ألفاً و661 ساعة عمل.

مواصفات خاصة

وقال الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي في الهيئة إن المركبات الكهربائية البالغ عددها 50 مركبة والتي انضمت لأسطول تاكسي دبي مؤخراً تحظى بإقبال كبير من قبل المتعاملين، وذلك لرغبتهم بالاستمتاع بالفخامة التي تمتلكها هذه المركبات والمواصفات الخاصة التي تتمتع بها كونها من المركبات المؤهلة بأن تكون ذاتية القيادة مستقبلاً.

وأوضح أن تشغيل مركبات تسلا الكهربائية يأتي في إطار تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، ومبادرة الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة، وكذلك تنفيذاً لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، كما يأتي أيضاً في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، من خلال إجراء الاختبارات التقنية الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة.

مزايا جديدة

وأشار آل علي إلى أن المركبات التي انضمت لأسطول دبي هي من طرازي (S) من مركبات الصالون التي حصلت على أكبر معدل ممكن في مقاييس السلامة وتتميز بتغطية لأطول مسافة من بين المركبات الكهربائية، وطراز (X) من المركبات العائلية، الذي ينفرد بجانب الأداء والتسهيلات بميزة فريدة تتضمن أبواباً مثل جناح الصقر.

وزجاجاً أمامياً بانورامي الشكل، وسبعة مقاعد توفر مستويات لا تضاهى من ناحية الراحة، لافتاً إلى أن كلاً من الطرازين يتميزان بخاصية التحديثات البرمجية المجانية عبر الأثير، ومزايا جديدة وقدرات وظيفية تضاف مع مرور الوقت.

وأوضح أن هذه المركبات تم تجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة للقيادة الذاتية، وبمستويات سلامة تفوق السائق البشري، لافتاً إلى أن اختيار هذه المركبات لتنضم لأسطول تاكسي دبي والاعتماد عليها في تحويل المركبات إلى ذاتية القيادية جاء بعد سلسلة من التجارب العلمية التي أجريت عليها وأثبتت كفاءتها لتحقيق هذه الغاية.

تعزيز السلامة

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي أنه لتعزيز السلامة على الطرق وضعت الهيئة آلية لاختيار قائدي مركبات تسلا بناء على نسبة تقييمهم الدوري واختيار المتميزين منهم، وإخضاعهم لدورات تدريبية في مركز التدريب الخاص بمؤسسة تاكسي دبي لضمان تشغيل مرن وانسيابي لهذه المركبات المتطورة.