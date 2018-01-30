دليل موحد لتصميم الحدائق في أبوظبي

تعتزم بلدية مدينة أبوظبي إطلاق الدليل الموحد لتصميم الحدائق والأماكن العامة والمساحات الخضراء على مستوى الإمارة، حيث يجري اعتماده من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والجهات المعنية، ويتوقع أن يرى النور خلال العام الجاري.

وأفاد المهندس حسين السعيدي رئيس فريق الدراسات والمعايير في البنية التحتية في بلدية مدينة أبوظبي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الرابع لتنسيق الحدائق والأماكن العامة الذي عقد أمس بفندق ويستن في أبوظبي، أن الدليل الموحد للحدائق المتوقع إطلاقه في العام الجاري سيركز على المعايير والآليات الخاصة بالتصميم الكلي للحدائق.

وتابع السعيدي أن الدليل سيتضمن آلية موحدة للمساحات المحددة بين كل شجرة، فضلاً عن نوعية الأشجار والشجيرات المفضل استخدامها.

وأشار إلى أن الدليل سيسلط الضوء على استخدام النباتات المحلية في بعض الأماكن ومساحات الطرق والأعشاب والمزروعات التي يمكن استخدامها، فضلاً عن التصميم الصحيح للحدائق والملاعب، وكذلك أنواع الري والإنارة المستخدمة.

ونوه السعيدي أن البلدية بدأت العمل على الدليل منذ عام 2014، وتتم مراجعته الآن من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، كما يجري حالياً توحيد الجهود والتنسيق مع دائرة النقل لدراسة المواصفات والطرق السريعة والمساحات الخضراء ونوعية الطرق الداخلية.

من جهة أخرى، أشار السعيدي إلى أن الملتقى يشكل منصة لالتقاء صناع القرار لمعرفة التحديثات والأمور التي يمكن الاستفادة منها في البلدية.

ونوه إلى أن البلدية تستعرض ورقتي عمل، الأولى في المؤتمر، تتضمنان آخر المستجدات والمبادئ التوجيهية بخصوص تصميم المساحات العامة وأحدث التوجهات الحالية، فضلاً عن عرض أفكار حول استغلال المساحات الخضراء في الشوارع العامة والمواقع المناسبة بمناطق الألعاب.

مشاركة

وشارك مجلس الشارقة للتخطيط العمراني في المؤتمر، حيث كان ضمن المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر المهندس خالد محمد آل علي، الأمين العام للمجلس، والمهندس فال زيليج، خبير التخطيط العمراني في المجلس.

وخلال المؤتمر، قدم المهندس خالد آل علي، والمهندس فال زيليج، عرضاً اشتمل على أهم الاستراتيجيات والرؤى الرئيسية والمستقبلية، التي يقوم عليها المجلس، والتي تضمنت التخطيط العمراني وتطوير البنى التحتية للأماكن العامة، وإعطاء الأولوية لتحقيق أعلى مستويات من الرضى العام والمصلحة العامة، وحماية الأصول العامة، والتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية لتنفيذ المشاريع.

إضافة إلى عرضهما لأهم ممارسات التخطيط المتبعة في مختلف أنحاء الشارقة، والتي تعالج بشكل كبير التحديات، التي تواجه تصميم المناظر الطبيعية في مختلف مناطق الشارقة.

وقال المهندس خالد محمد آل علي: «يسعدني أن أكون متحدثاً رئيسياً في هذا الحدث الاستثنائي، وتقديم نبذة حول ما نقوم به في المجلس من مشاريع لها تأثير إيجابي في تعزيز مستويات الرفاهية ونوعية وجودة حياة المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة، والتي تأتي ضمن أولويات المجلس الرئيسية والرامية إلى توفير كل متطلبات واحتياجات الاستدامة في الإمارة على المدى الطويل».

مناقشة تحديات تصميم المساحات والشوارع العامة

يتمحور المؤتمر الرابع لتنسيق الحدائق والأماكن العامة الذي يختتم اليوم، حول أبرز المستجدات والتحديات والتكنولوجيات الجديدة المستخدمة في تصميم المساحات والشوارع العامة، حول تحسين العمران وجودة المعيشة من خلال تصميم مناظر طبيعية مستدامة وأماكن لعب مبتكرة، ويعرض آخر مستجدات المشاريع الجارية والمبادرات الجديدة الرامية لتحويل المساحات العمرانية في المدينة.

وشاركت البلدية بالعديد من أوراق العمل خلال المؤتمر منها ورقة عمل تحت عنوان (تطوير المساحات المفتوحة بالمشاركة مع القطاع الخاص).

وتناولت الورقة أهمية تشجيع القطاع الخاص من الشركات العقارية للمشاركة في تطوير الحدائق والمنتزهات في إمارة أبوظبي.

وفي ورقة ثانية تحت عنوان (الأدلة والمتطلبات الفنية المحدثة الخاصة بالتجميل الطبيعي) استعرضت المتطلبات الخاصة بالنظام الإلكتروني لاعتماد تصاميم البنية التحتية، والمتطلبات والمعايير الخاصة لمشاريع التجميل الطبيعي في إمارة أبوظبي. وناقش المؤتمر تحسين مجال العمران والمعيشة من خلال إنشاء مساحات عامة مستدامة، وأماكن لعب آمنة وملائمة للعائلات.