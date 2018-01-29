اتفاقية بين الداخلية و"اتصالات" لتركيب وربط أجهزة الإنذار من الحريق

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات " اتصالات " لتعزيز الخدمات الذكية واستثمارها في تعزيز الإجراءات الوقائية والسلامة العامة في المنشآت والبيوت السكنية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقع الاتفاقية عن جانب وزارة الداخلية اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بالوزارة وعن شركة "اتصالات " المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي للشركة.

حضر التوقيع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وعيسى محمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة "اتصالات" واللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو وزير الداخلية والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر رئيس المجلس القانوني وعدد من الضباط من القيادة العامة للدفاع المدني ومن وزارة الداخلية ومسؤولين من "اتصالات".

وتأتي الاتفاقية انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة وتنفيذا للخطط الاستراتيجية الرامية لتعزيز إجراءات الحماية والوقاية وفي إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة وتحقيق الغايات والأهداف.

وأكد اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني أن الاتفاقية تأتي في إطار الخطوات العملية للحل التقني الذي اعتمده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في الاجتماع الطارئ الذي عقد مؤخرا بناء على رأي المختصين من الدفاع المدني ويتلخص بالبدء الفوري بربط البيوت والمساكن والفلل السكنية بمنظومة غرف عمليات الدفاع المدني وذلك عبر منظومة استشعار دخاني سريعة التركيب تعمل بشكل ذاتي دون الحاجة إلى تمديدات مع توفير صفارة إنذار داخلية للإخلاء الفوري من القاطنين كمرحلة استجابة أولى.

وقال إن الوزارة شرعت على الفور بخطوات لوضع التوجيهات الحكومية قيد التنفيذ الفوري وبدأت فعليا باستقبال طلبات المتقدمين للخدمة عبر موقعها الإلكتروني والتي أعلنت عنه سابقا .. مشيرا إلى حرص الوزارة على اعتماد أعلى معايير العمليات وأحدثها للوصول إلى موقع الحريق تحقيقا لرؤية وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني وتطبيق أعلى معايير عمليات الإطفاء وأحدثها للوصول إلى موقع الحريق في أسرع وقت ممكن للسيطرة عليه قبل انتشاره.

ولفت المرزوقي إلى أن الاتفاقية تنسجم مع أهداف المسرعات الحكومية لزمن الاستجابة لحالات الطوارئ لقطاع الدفاع المدني وتعزيز الإجراءات الوقائية واشتراطات السلامة العامة في المنازل والبيوت السكنية والمنشآت التجارية.

ودعا الجمهور إلى التقدم بطلبات تركيب نظام الحرائق عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني حيث إن الوزارة اعتمدت هذا النظام بإمكانيات فنية للربط مع غرف الدفاع المدني للعمليات وتتوفر فيه خاصيات قد حددتها الأجهزة الفنية بالوزارة بالتعاون مع الشركاء تتوافق مع الغرض والهدف الأساسي من تركيب هذه المنظومة.

وأوضح قائد عام الدفاع المدني أن الهدف من اتاحة التسجيل على موقع الوزارة لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة وبالتالي تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالصورة المثلى وتحقيق الهدف الأساسي من ورائها بتعزيز إجراءات السلامة والوقاية العامة في المنازل والفلل السكنية ووفق أفضل المعايير العالمية .. مشيرا إلى أن الوزارة توجه الجمهور نحو النظام الذي اعتمدناه والقابل فنيا على الربط مع غرف العمليات لدينا في الدفاع المدني والذي يمكن التقديم له عبر موقع الوزارة الإلكتروني moi.gov.ae.