كشافة الشارقة تؤكد جاهزيتها للقاء الكشفي الدولي الثامن

صرح سعادة ناصر عبيد الشامسي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة العليا للقاء الكشفي الدولي الثامن، جاهزية أرض التخييم للقاء الدولي ، وذلك خلال تفقده الميداني لأرض المخيم والتأكيد على اللمسات الأخيرة لتهيئة المناخ الكشفي للقاء الكشفي الدولي الثامن الذى تنظمه مفوضية كشافة الشارقة، بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات، والمنظمة الكشفية العربية ، خلال الفترة من 1 الى 10 فبراير 2018 تحت شعار : الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة راعي الحركة الكشفية فى الإمارة الباسمة ..

كما أشاد الشامسي بجهود اللجان المختلفة التى أكملت كافة الاستعدادات المبكرة بإشراف سعادة اللواء/عبد الله سعيد السويدي - المشرف العام للقاء والقائد / خليل رحمة - نائب المشرف العام - الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات.

واشار بعقد اجتماع تنسيقي للجان بأشراف المشرف العام وحضور قائد عام المخيم عادل كرم ومنسق عام اللجان والقيادات الكشفية رؤساء اللجان الذين تدارسوا الترتيبات النهائية لاستقبال الضيوف وانشطة البرامج والخطة الاعلامية للمركز الإعلامي التي عرضها القائد محمد ابراهيم – رئيس اللجنة الاعلامية ... والتي شملت العديد من الجوانب الاعلامية المقروءة والمسموعة فضلا عن شبكات التواصل الإجتماعي .. هذا وقد ابدت اللجان استعداداتها للقيام بأدوارها الفنية وتجهيزاتها اللوجستية وصولا لإنجاح الفعاليات ..واستقبال ضيوف اللقاء الذين سيصلون الى البلاد في نهاية هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى بدأ وصول الوفود المشاركة في اللقاء الكشفي الدولي الثامن حيث وصل أول وفد من زامبيا.