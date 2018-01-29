القوات المسلحة : ضوضاء متوقعة مع بدء تحضيرات عروض " حصن الاتحاد 3 " بمطار العين الدولي

نبهت القوات المسلحة الجمهور إلى توقع الأصوات العالية حول مطار العين الدولي بمدينة العين نظرا لاستعدادات عروض " حصن الاتحاد 3 " والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة وذلك مع بدء التحضيرات لتلك العروض العسكرية المزمع إقامتها في 24 فبراير المقبل في الساعة 16.30 مساء.

وتحرص القيادة العامة للقوات المسلحة واللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة أمام الجمهور الكريم لمشاهدة عرض حي ومباشر يجسد التفاني والقدرات العالية التي تبديها القوات المسلحة الإماراتية من أجل حماية البلاد ومواطنيها والمقيمين على أرضها.? وأعلنت القوات المسلحة أن الدعوة لحضور فعاليات " حصن الاتحاد 3 " عامة وسيتمكن الجمهور خلالها من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث في مطار العين الدولي وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية داعية الجمهور إلى التواجد مبكرا لضمان توفر الأماكن.