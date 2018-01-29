جدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته لمرتادي البحر في بحر عمان نتيجة اضطرابه في العمق بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 4 - 6 يصل إلى 8 أقدام وذلك حتى الساعة الثالثة عصر الغد الثلاثاء.
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القوات المسلحة : ضوضاء متوقعة مع بدء تحضيرات عروض " حصن الاتحاد 3 " بمطار العين الدولي
نبهت القوات المسلحة الجمهور إلى توقع الأصوات العالية حول مطار العين الدولي بمدينة العين نظرا لاستعدادات عروض " حصن
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محمد بن راشد يصدر قانونين بشأن درهميّ المعرفة والابتكار
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن رسم درهم المعرفة، كما أصدر سموه القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن رسم درهم الابتكار.
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"الارصاد"تحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج
جدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته لمرتادي البحر في بحر عمان نتيجة اضطرابه في العمق بسبب الرياح الشمالية الغربية
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رئيس الدولة يستقبل محمد بن زايد ويتقبل التعازي بوفاة الشيخة حصة بنت محمد
استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بقصر البطين اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن
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محمد بن زايد وطحنون بن محمد يستقبلان المعزين بوفاة الشيخة حصة بنت محمد
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ طحنون بن محمد
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96 % من هواتف العاملين في القطاع الصحي تحتوي على بكتيريا
تنتقل مسببات العدوى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بطرق شتى ومن مصادر متنوعة مثل الهواء والماء والغذاء، والأسطح ومن المرضى أنفسهم، والطواقم الطبية، والزوار، وعمال النظافة، والأدوات والأجهزة.
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الحكّام ينعون الشيخة حصـة ويتقدّمون إلى خليفة بخالـص العزاء
نعى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
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رئيس الدولة يتلقى برقيات تعزية من ملوك وقادة الدول
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تعزية ومواساة من ملوك وقادة الدول الشقيقة، بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، التي وافتها المنية أمس.
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خليفة ينعى والدته الشيـخة حصة بنت محمد آل نهيان
نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدته المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية أمس.
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد والشيوخ يؤدّون صـلاة الجنازة على جثمان الشيخة حصة بنت محمد
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..
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حمدان بن محمد: نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
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طحنون بن محمد ينعى الشيخة حصة بنت محمد
نعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،