"الارصاد"تحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج

المصدر:
  • وام
التاريخ:
طباعة Email

 جدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته لمرتادي البحر في بحر عمان نتيجة اضطرابه في العمق بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من 4 - 6 يصل إلى 8 أقدام وذلك حتى الساعة الثالثة عصر الغد الثلاثاء.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon