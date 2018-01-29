10 آلاف مستفيد من «سعادتي» بالفجيرة

كشف محمد خليفة الزيودي مدير الموارد البشرية بحكومة الفجيرة عن إطلاق بطاقة سعادتي التي سيستفيد منها أكثر من 10 آلاف موظف بالحكومة المحلية، بمشاركة أكثر من 170 قطاعاً مختلفاً «فنادق - محلات عطور ومكياج - ومطاعم - وسياحة- والعديد غيرها»، وتم التوقيع معهم بتخفيضات تصل حتى 50%. وبين الزيودي لـ«البيان» أنه جارٍ ربط بطاقة سعادتي مع برنامج التخفيضات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية «امتيازات».

وأشار إلى ازدياد أعداد المشاركين يوماً بعد يوم من مؤسسات وشركات القطاع الخاص التجارية والخدمية، وتوقيع شراكات معها، وأن الهدف من البطاقة هي إسعاد الموظفين في جميع مؤسسات ودوائر الإمارة، وذلك بمنحهم بطاقة تمنحهم مزايا وتخفيضات عديدة.

ونوه الزيودي في حديثه إلى أن الإطلاق الفعلي للبطاقة سيكون بتاريخ 8 فبراير المقبل، وسيتم خلال هذا اليوم عرض فيلم تعريفي بالبطاقة ومزاياها المتعددة وطريقة استخدامها.