«الوطني» يناقش توصيات بشأن «اتحادية الموارد البشرية»

يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر غداً في مقره بأبوظبي.

وبحسب جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس تحت بند التقارير الواردة من اللجان على تقرير وارد من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية».

وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، وفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية الوارد للمجلس.

أما في بند الموضوعات العامة فيناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول موضوع «سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».