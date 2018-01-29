ورشة عمل تناقش أفضل الممارسات في تطوير السياسات الحكومية

شارك عدد من قيادات المؤسسات الحكومية برأس الخيمة، يمثلون مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية بالإمارة في أعمال ورشة عمل، نظمتها حكومة رأس الخيمة لمناقشة اعتماد الجهات الحكومية لسياسة الحلول التقنية الحديثة في مجال العمل الحكومي، تماشياً مع التطوير والتحديث، بما يعكس السمعة الطيبة للدولة والنهضة التي تشهدها في كل المجالات والتطور في مجال العمل الحكومي بصفة خاصة، جاءت بعنوان: «أفضل الممارسات في تطوير السياسات الحكومية»، ضمن منتدى القيادات التنفيذية لحكومة رأس الخيمة.

وافتتح ورشة العمل التي عقدت في فندق هيلتون جاردن إن في رأس الخيمة، الدكتور ناصر جبنون نائب المدير العام لشؤون التطوير الحكومي، وألقاها وليد طبنجي المستشار الأول في مكتب صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والأنظمة المطبقة في مجال العمل الحكومي واعتماد أحدث المعايير في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، نظراً لما يؤديه هذا القطاع من دور حيوي في توفير فرص عمل مستدامة.

وقال جبنون إن الورشة بحثت التحديات الكبيرة لأفضل الممارسات، بهدف تعزيز الدور الذي تقوم به جميع الجهات الحكومية، وفقاً لخطط وسياسات تحدد أولويات ومتطلبات التحديث والتطوير، التي تسهم في عملية النهوض بالخدمات المقدمة للمجتمع، مؤكداً الحرص على دعوة جميع المعنيين للمشاركة الفعالة والمستمرة في جميع ورش العمل.