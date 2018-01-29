ربط 7 آلاف منشأة وموقع في دبي بنظام فيديو «جارد» الأمني

كشف المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، خليفة إبراهيم السليس أن نظام فيديو «جارد»، تم تطبيقه مطلع العام الحالي، وأنه سیتم ربط نحو 7 آلاف موقع ومنشأة بهذا النظام، ويهدف إلى مراقبة أداء أنظمة التسجيل للمراقبة التلفزيونية، من حيث عملها وأعطالها المفاجئة. ويتميز النظام بأنه قادر على إخطار العميل وصاحب المنشأة وشركة الصيانة، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في حالة حدوث أي عطل في نظام التسجيل، وذلك لعمل اللازم بأسرع وقت ممكن كما يمتلك النظام القدرة على توحيد الوقت الخاص بجميع أجهزة التسجيل على مستوى الإمارة.

وقال السليس: إن المؤسسة أطلقت أحدث 3 برامج أمنية تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، هم برنامج سیكور باث، وفیدیو جارد، وسمارت جارد، ويعرف سيكور باث، بأنه نظام تتبع المركبات المركزي وهو خاص بمركبات نقل الأموال، والمواد الخطرة، إضافة للمركبات السياحية، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في قاعدة بيانات النظام، فضلاً عن تميز النظام بسهولة الاستخدام وقدرة الشركات المستخدمة له على إدارة أسطولها بكل سهولة جغرافياً.

ميزات

ويتميز سمارت جارد، بأنه نظام إدارة أفراد الأمن الخاص في إمارة دبي، وهو قادر على معرفة البلاغات المرفوعة من قبلهم وتحديد أماكنهم ومخاطبتهم، وتوجيه الأوامر والتعاميم لهم، واعتمد النظام على هیكلیة منظومة الحراسة الخاصة في دبي، وهي الحراس، والمشرفین، والمديرين، والشركات، ومن ثم مؤسسة تنظیم الصناعة الأمنیة والجهات المختصة، ویبلغ عدد أفراد الأمن المتواجدین في الإمارة نحو 33 ألف فرد، ومن المتوقع أن یتم تطبیق هذا النظام قريباً. ولفت السليس إلى أن مركز تدریب الكوادر الأمنیة التابع لمؤسسة تنظیم الصناعة الأمنیة، والذي تم تأسیسه مع تأسيس المؤسسة، إضافة حيوية لعناصرها.

أنواع التراخيص

ولفت السليس إلى أن المؤسسة تقدم ثلاثة أنواع من التراخيص، تراخيص لقطاع مقدمي الخدمات الأمنية، مثل خدمات أمن الفعاليات والحراسة الشخصية، وخدمات التدريب الأمني، وخدمات نقل الأموال والمواد الثمينة، وخدمات الحراسة العامة، وقطاع مستخدمي الخدمات الأمنية الذين يستخدمون الأنظمة الأمنية لحمايتهم أو حماية أعمالهم وممتلكاتهم، إضافة إلى شركات القطاعات الحيوية المسجلة، مثل الفنادق ومراكز التسوق، والمستشفيات والعيادات.

وتابع أن المناهج المعتمدة في المركز مبنية على مقاييس عالمية، ومزيج من بعض الخبرات والتجارب المحلية لشرطة دبي، التي كان لها الدور الفعال في وضع هذه المناهج وتوفير الكوادر التدريبية، إلى جانب إسهام الدفاع المدني والإسعاف الموحد في دبي بتوفير متطلبات التدريب، الذي يشمل الأمن والسلامة في منظومته النهائية.