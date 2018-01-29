10 آلاف بطاقة نول معفاة أصدرتها «طرق دبي»

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أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 10 آلاف بطاقة نول مخفضة ومعفاة من الرسوم للطلبة وكبار السن وأصحاب الهمم منذ تدشينها.

ويمنح بموجبها الطلبة وكبار السن خصماً قيمته 50% من رسوم التنقل على وسائل المواصلات العامة وهي المترو والترام والحافلات، فيما يعفى أصحاب الهمم من سداد رسوم هذه الوسائل.

واستحوذ الطلبة على النسبة الأعلى من البطاقات الصادرة بنسبة بلغت 83% وبواقع 8400 بطاقة، تلتها بطاقات كبار السن بواقع 1230 بطاقة، فيما أصدرت لأصحاب الهمم أكثر من 280 بطاقة معفاة من الرسوم تتيح لهم التنقل المجاني في وسائل المواصلات العامة.

نول الزرقاء

وأوضح خالد العوضي مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه للحصول على البطاقة المدعومة والمعفاة عبر نول الزرقاء المعرفة بالصورة الشخصية يمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز الهيئة وتقديم صورة شخصية وصورة من شهادة معتمدة من الجامعة أو المدرسة تفيد بأن الطالب يدرس بدوام كامل، أو صورة وبطاقة الهوية، للتأكد من عمر الشخص بالنسبة لكبار السن، فيما يستوجب على أصحاب الهمم إحضار بطاقة من وزارة تنمية المجتمع أو هيئة تنمية المجتمع في دبي توضح تثبت أنهم من الفئة المذكورة.

وأشار إلى أنه يجب على المستفيد شراء بطاقة نول الزرقاء، ليتمكن من الحصول على خدمات الخصم، التي يبلغ سعرها 70 درهماً شاملة 20 درهماً قيمة المحفظة الإلكترونية، لافتاً إلى أنه يمكن تعبئة البطاقة عن طريق إحدى القنوات المتاحة لتعبئة بطاقات نول بالرصيد، منها مراكز خدمة العملاء التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ووكلاء البيع المعتمدون لدى الهيئة ومحطات الحافلات والمترو، إضافة إلى أجهزة بيع التذاكر في حال نفاد الرصيد منها بالنسبة للطلبة وكبار السن.

وأكد أن الهيئة حريصة على تيسير عمليات التنقل لكبار السن وأصحاب الهمم.