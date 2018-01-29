محمد المهيري.. مشوار حافل

عشق ألعاب القوى فأبدع فيها وتألق، سيرته الذاتية مليئة بالإنجازات والبطولات محلياً ودولياً، راوده الحلم بأن يرفع علم الدولة عالياً خفاقاً وأن يزين صدره بالميدالية الملونة، فكان له ما أراد ونال مبتغاه ومازال يتطلع للمزيد، إنه محمد حميد خلفان المهيري لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى ونادي دبي لأصحاب الهمم من مواليد 28 فبراير 1981.

بدأ مشواره الرياضي بإنجاز كبير عندما نال فضية دفع الجلة، وبرونزية رمي القرص في بطولة العالم برمنجهام 1998، وفي العام التالي تذوق لأول مرة طعم الذهب عندما أحرز ذهبية بطولة هولندا المفتوحة في لعبة رمي القرص، وفضية دفـــع الجلة في البطولة ذاتها، كما توج بفضية رمي القرص وفضية رفع الجلة في بطولة مجلس التعاون التي استضافتها الإمارات 1999.

وواصل بطلنا الأولمبي مشوار الإنجازات عندما حلق بذهبيتين وفضية في بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2000، ثم ذهبية بطولة هولندا المفتوحة عام 2001، وبرونزية بطولة نوتنجهام المفتوحة.

وفي مشاركته في بطولة أفريقيا للشرق الأوسط التي أقيمت بمصر 2002، أحرز بطلنا المهيري ذهبية دفع الجلة، وفضية رمي القرص، كما نال ذهبية رمي القرص وذهبية رمي الرمح في بطولة فرنسا المفتوحة في العام نفسه، وتوج ببرونزية رمي القرص في بطولة ألمانيا المفتوحة.

وفي عام 2004 كان بطلنا محمد المهيري على موعد مع إنجازه الأكبر في مشواره الرياضي عندما توج بأول ميدالية أولمبية في تاريخه، حيث أحرز برونزية رمي القرص في أولمبياد أثينا 2004، ليكون من أوائل اللاعبين الذين أهدوا للإمارات الميداليات الأولمبية.

وفي عام 2005 نال بطلنا الأولمبي برونزية بطولة التشيك، وفضية بطولة ألمانيا المفتوحة، وفضية بطولة أوروبا المفتوحة بفنلندا، وفي عام 2006 توج بذهبية وفضية في بطولة التشيك المفتوحة، وذهبية بطولة الباسيفيك بماليزيا، وفي عام 2010، نال ذهبيتين وبرونزية في بطولة أوروبا بهولندا، وفضية بطولة أيمن المفتوحة، وفضية بطولة بوتروب المفتوحة بألمانيا، وذهبــية بطولة ليفركوزن المفتوحة بألمانيا.