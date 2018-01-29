«بيت الخير» وتعاونية الاتحاد تطلقان مبادرة «نحن معكم في عام زايد»

أطلقت جمعية بيت الخير وتعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة مبادرة «نحن معكم في عام زايد» ترمي لتشجيع التبرع عبر منافذ بيع التعاونية لتعزيز إسهام أفراد المجتمع في دعم الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في الدولة، يأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للجانبين التي تتماشى مع الأهداف النبيلة لـ«عام زايد».

جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في اتحاد مول وقعها عن «بيت الخير» عابدين طاهر العوضي المدير العام، وعن تعاونية الاتحاد، مدير قطاع العمليات، حارب محمد بن ثاني، بحضور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق وشعيب الحمادي مدير التسويق في تعاونية الاتحاد وعن جمعية بيت الخير عبدالله الأستاذ مساعد المدير العام ومحمد صالح، نائب رئيس قسم التمويل، إضافة إلى عدد من موظفي الجانبين.

وتهدف المذكرة لإطلاق حملتين الأولى خلال الربع الأول من العام الجاري التي ستخصص تبرعاتها لدعم شريحة كبار السن، تكريماً لجهودهم وإظهاراً للعرفان بما قدموه خلال مسيرة حياتهم.

أما الحملة الثانية فستنطلق في الربع الثاني لعام 2018 وسيعود ريعها لدعم مشروع المير الرمضاني وإفطار صائم.

تعاون

هذا وأكد عابدين طاهر العوضي المدير العام لجمعية بيت الخير أن العلاقة مع تعاونية الاتحاد قديمة ومتجددة، فهم سباقون في الالتزام بروح المسؤولية المجتمعية، وقد تلاقينا على استهلال عام زايد الخير بهذه المبادرة، التي ستنعكس على الأسر المتعففة ومحدودة الدخل والفئات الضعيفة والأقل حظاً في المجتمع بالخير والفرج، ولا سيما ونحن على أعتاب الأشهر الفضيلة، التي سنطلق فيها أكبر حملاتنا الخيرية، استلهاماً منا لروح ونهج العطاء الذي أرساه الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وكلنا ثقة بأن الجمهور سيتفاعل مع هذه المبادرة، ويؤيدها بعطائه النبيل الذي عرف به أبناء الإمارات، والله الموفق دائماً.