سلطان بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى.. ينعى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التي وافتها المنية فجر أمس.

ويتقدم سموه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة الغالية بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».