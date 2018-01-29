الحكّام ينعون الشيخة حصـة ويتقدّمون إلى خليفة بخالـص العزاء

نعى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية أمس.

وأصدر ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية أمس.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام بصادق العزاء والمواساة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة مدة 3 أيام اعتباراً من أمس. «إنا لله وإنا إليه راجعون»».

نعي

كما نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصدر ديوان الحاكم البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عن خالص عزائه ومواساته لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولعموم آل نهيان الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرة آل نهيان جميل الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون». وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان 3 أيام اعتباراً من يوم أمس».

مواساة

كما نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصدر ديوان حاكم الفجيرة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»، صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويتقدم صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات مبتهلاً إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن ينزلها منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام 3 أيام في الإمارة اعتباراً من أمس».

عزاء

ونعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصدر ديوان أم القيوين البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم، بقلوب عامرة بالإيمان ينعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن ينزلها منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء. وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام 3 أيام اعتباراً من أمس».

حداد

ونعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصدر ديوان حاكم رأس الخيمة البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم، «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المغفور لها بإذن الله الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات مبتهلاً إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته وأن ينزلها منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء.

وأعلن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام 3 أيام في الإمارة اعتباراً من أمس».