الطقس المتوقع على الدولة من الاثنين إلى الجمعة

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس خلال الفترة من غد " الاثنين " إلى يوم الخميس المقبل معتدل الحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلا غائما جزئيا و مغبرا أحيانا .

و تزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الغربية يوم الثلاثاء وتستمر الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثير على الدولة وتكون مثيرة للغبار والأتربة وقوية أحيانا على البحر سرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/ س على البحر الذي يظل شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطربا إلى متوسط أحيانا في بحر عمان.

كما توقع المركز أن يظل الطقس يوم الجمعة غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام و تزداد معدلات الرطوبة ليصبح الطقس رطبا ليلا وفي الصباح مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

و تقل سرعة الرياح الشمالية الغربية على اليابسة وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س أحيانا على البحر غربا الذي يصبح مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.