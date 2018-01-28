انخفاض طفيف في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبرا أحياناً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.

وقال إن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام على اليابسة مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة.. فيما تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة على البحر.

ولفت إلى أن حركة الرياح ستكون غربية - شمالية غربية/ 20 - 35 / 45 كم/ساعة على اليابسة وشمالية غربية / 30 - 45 / 60 كم/ساعة على البحر.

وقال إن الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والثاني عند الساعة 01:02 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:11 والجزر الثاني عند الساعة 05:16.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطربا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند الساعة 07:51.. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:54والجزر الثاني عند الساعة 02:28.

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 22 14 80 30 دبي 24 16 80 30 الشارقة 24 15 80 35 عجمان 24 16 85 40 أم القيوين 23 13 80 35 رأس الخيمة 24 14 80 40 الفجيرة 28 18 70 30 العين 24 12 75 15 ليوا 23 11 85 20 الرويس 22 13 85 25 السلع 22 15 85 25 دلما 23 17 80 40 طنب الكبرى 23 17 85 45 طنب الصغرى 23 17 85 45 أبوموسى 23 15 85