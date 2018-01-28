محمد بن زايد ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي وافتها المنية اليوم.

وأصدر ديوان ولي العهد البيان التالي:

// بسم الله الرحمن الرحيم .. " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم ..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

ويعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون//.