استحداث تقنية لعلاج ديسك الرقبة

كشف الدكتور هيثم العقيلي، استشاري جراحة الأعصاب والعمود الفقري، بمستشفى الإمارات التخصصي عن تقنية حديثة لعلاج «ديسك الرقبة» تسمى (DTRAX) وتعتبر الأولى من نوعها في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المستشفى.

وشرح الدكتور العقيلي التقنية بأنها عبارة عن عملية بسيطة تتم باستخدام التقنية المذكورة ولا تتطلب جراحة إذ إنها تتم من خلال ثقبين صغيرين خلف الرقبة الأمر الذي يفيد من الناحية التجميلية فهي لا تتسبب بأي تشوهات.

وأضاف أن هذه التقنية معتمدة من قبل مؤسسة FAD الأميركية ويعد مستشفى الإمارات الدولي أول مستشفى معتمدة لإجراء هذه التقنية في الدولة والمنطقة.

وأكد لـ«البيان» أن نسبة الشفاء تتجاوز 95%، فيما تقترب نسبة المضاعفات للعملية من الصفر، كما أن المريض يمكنه استئناف حياته الطبيعية خلال أقل من أسبوع، على عكس العمليات الجراحية التقليدية لعلاج ديسك الرقبة.

وأوضح أن المستشفى قامت بإجراء العملية بالتقنية الجديدة لمريضة كانت تعاني من آلام شديدة في الرقبة يصاحبه تشنج وصداع متكرر مصحوب بألم وخدر يمتد للأطراف والذراعين.