جواز السفر الإماراتي الـ19 عالميـاً بدخول 140 دولة بلا تأشيرة

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ارتفــع عــدد الــدول التــي تعفي مواطني الدولــة حاملي الجوازات العاديــة مــن تأشيرة الدخــول المســبقة الى 140 دولة، لتحتل المركز الـ19 عالمياً من حيث قوة جواز السفر.

إنجازات

وحققــت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال العام الماضي 2017 إنجازاً جديداً يضــاف إلى سلســلة إنجازاتها تمثــل في توقيع عــدد من الاتفاقيات الخاصة بإعفاء مواطني الدولة حاملي الجوازات العادية من تأشيرة الدخول المسبقة لـ20 دولة شملت: الارجنتين، فانواتو، سان لوتشيا، السلفادور، مالي، ســاوتومي وبرنسيب، تشــاد، تشيلي، ناورو، جزر سليمان، السنغال، جرينادا، قيرغيزســتان، أرمينيا، أوكرانيا، سانت كيتس ونفيــس، رواندا، الصين، وايرلندا، فضلاً عن انتظار دخــول اتفاقية إعفاء مع البرازيــل حيز النفاذ.

كما يضاف إلى إنجازات وزارة الخارجية خلال العام الماضي تبسيط إجراء السفر إلى استراليا عبر استخدام خدمة نظام البوابة الذكية (Smart Gates) في صالات الوصول والمغادرة والتي تمنح للقادمين والمغادرين عبر المطارات الأسترالية، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرة اليابان، حيث أصبح بإمكان المواطنين الراغبين بالسفر إلى اليابان لأغراض السياحة والأعمال والمهام الرسمية تقديم جوازات سفرهم إلى سفارة اليابان في أبوظبي أو القنصلية العامة لليابان في دبي أو أي بعثة دبلوماسية أو مكاتب تمثيلية لليابان في جميع دول العالم لتسجيل بيانات دخولهم للأراضي اليابانية من خلال ملصق إلكتروني يوضع على الجواز مدته 3 سنوات أو للمدة المتبقية من صلاحية الجواز ذاته، وذلك من دون رسوم، ويسمح هذا الملصق مواطني دولة الإمارات بالبقاء في الأراضي اليابانية لمدة أقصاها 30 يوماً.

قوة الجواز

وبناءً على توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تمكنت الوزارة عبر مبادرة «تعزيز قوة الجواز الإماراتي»، من إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة إلى 20 دولة جديدة بنهاية العام الماضي، وذلك تمهيداً للوصول إلى الهدف الأكبر ضمن رؤية الإمارات 2021 بوضع جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى خمسة جوازات في العالم، وذلك بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد عام 2021. وكان جواز السفر الإماراتي قد احتل في نوفمبر 2017 المركز الأول عربياً في مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة «ارتون كابيتال للاستشارات المالية».

خدمات متميزة

وأوضح السفير أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي، مؤكداً التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات مع المزيد من دول العالم، والذي يأتي من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل جاهدةً ليكون جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى خمسة جوازات عالمية تزامناً مع رؤية دولة الإمارات 2021.

تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان المواطن الإماراتي الاطلاع على جدول الإعفاء من تأشيرات الدخول المسبقة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

مركز

وجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بإنشاء مركز الاتصال الخاص بالوزارة في الفجيرة بحيث يكون حلقة الوصل بين الديوان العام للوزارة والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، حيث قام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بافتتاح المركز الموحد للاتصال التابع لوزارة الخارجية في الفجيرة يوليو الماضي.

وأكدت الوزارة أن المركز الجديد ينسجم مع توجهات حكومة الإمارات بإسعاد مواطنيها، حيث يهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق أعلى درجات رضا الجمهور وسعادتهم، وحددت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات الرقم (80044444) لخدمة مواطني الدولة على مدار الساعة وعلى مدار كافة أيام الأسبوع.

«تواجدي»

تقدم وزارة الخارجية والتعاون الدولي مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية والذكية للمواطنين والمراجعين سواء من خلال مقر الوزارة أو البعثات الدبلوماسية التابعة لها حول العالم، وأولى هذه الخدمات خدمة «تواجدي» وهي مقدمة لمواطني الدولة أثناء تواجدهم في الخارج، والتي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج مع مواطني الدولة المسجلين في الخدمة والمتواجدين في الخارج في حالات الأزمات والطوارئ بهدف إجلائهم وتنسيق عودتهم للدولة سالمين.

وتوفر الخدمة خاصية التسجيل المباشر لمرة واحدة بالإضافة لخاصية إنشاء حساب دائم.

رعاية

تستقبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات الدبلوماسية التابعة لها الشكاوى الخاصة بالمواطنين حول خدمات الوزارة أو السفارات الأجنبية داخل الدولة بسبب سوء المعاملة أو عدم توفير خدمة، وتقوم إدارة شؤون المواطنين بمتابعة الشكوى إلكترونياً مع البعثات والجهات المعنية وإفادة المواطن بالنتائج.

كما تقدم الوزارة السلفيات المالية للحالات الطارئة وفق الشروط والأحكام المعتمدة إلى جانب خدمة تلقي بلاغات حالات الوفيات في الخارج، وتتكفل الوزارة برسوم نقل الجثمان وتقوم بمتابعته والقيام بالإجراءات اللازمة، فضلاً عن خدمة إصدار تذاكر عودة لحالات المواليد الجدد في خارج الدولة، وخدمة إصدار تذاكر عودة في حال فقدان أو تلف أو انتهاء جواز السفر.

تأشيرة اليابان

تم إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من التأشيرة المسبقة لزيارة اليابان وذلك منذ 1 يوليو 2017 .

ويمكن لمواطني الدولة الراغبين في زيارة اليابان التقدم لمرة واحدة فقط إلى السفارة اليابانية في ابوظبي أو لأي بعثة يابانية في الخارج لتسجيل جواز السفر قبل السفر بأربع وعشرين ساعة على الأقل حيث ويتم وضع "ملصق" مجاناً على جواز السفر ومن ثم يتمكن المواطن من زيارة اليابان لمدة 30 يوماً في كل زيارة. وتستمر صلاحية الملصق لمدة 3 سنوات أو للمدة المتبقية من صلاحية الجواز أيهما أقل.

تواصل

يقدم مركز الاتصال الخاص بالوزارة في إمارة الفجيرة خدماته باللغتين العربية والإنجليزية، ويهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين خاصة الموجودين خارج الدولة وتسهيل قنوات الاتصال والتواصل مع الوزارة وبعثاتها التمثيلية في الخارج ورفع جودة الرد على الاستفسارات الواردة إلى الوزارة بالإضافة إلى إجراء الاستبيانات اللازمة لقياس مستوى رضا المتعاملين ومتابعة التأكد من انتهاء الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم.

وينصب التركيز في المرحلة الأولى لمركز الاتصال على الاهتمام بشؤون مواطني دولة الإمارات المتواجدين خارج الدولة سواء المواطنين المتواجدين لأغراض السياحة أو للعلاج أو للدراسة وسيتم التوسع في تقديم الخدمة بحيث تشمل جميع متعاملي الوزارة في مراحل لاحقة.

رفاهية

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المواطن الإماراتي يمثل الأولوية الرئيسة في اهتمامات القيادة الرشيدة التي تعمل دوماً على توفير مقومات العيش الكريم والرفاهية له، ولا شك أن السماح لمواطني دولة الإمارات بدخول 140 دولة حالياً من دون تأشيرة مسبقة لهو أمر ينطوي على مردودات إيجابية عدة لتلك الدول على أكثر من مستوى للسياحة والاستثمار والعلاج، وهذا بدوره يعمق لدى المواطن الإماراتي قيم الانتماء إلى الوطن والولاء للقيادة لأنهم على قناعة بأن جهود التنمية في الإمارات ومكتسباتها تستهدف تحقيق الرفاهية للمواطن ليس فقط داخل الدولة بل وفي الخارج أيضاً.

وبات جواز السفر الإماراتي يعكس الوجه الحضاري للدولة وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد واقتدار على بناء صورتها الناصعة في الخارج حتى أصبحت الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجازات والتفوق والتميز على المستوى العالمي حسب رؤية وتطلعات حكومة دولة الإمارات لعام 2021.

تكريم

كرمت شركة «آرتون كابيتال» للاستشارات المالية العالمية وزارة الخارجية والتعاون الدولي لكون جواز السفر الإماراتي أقوى جواز سفر في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. وقد تسلم شهادة التقدير السفير أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال احتفالية خاصة في دبي.

ويهدف مؤشر جواز السفر إلى تصنيف الدول استناداً إلى قوة جواز السفر الخاص بها، والتي يمكن تحديدها من خلال الآلية التي وضعتها «آرتون كابيتال»، والتي تعتمد على النقاط التي جمعتها كل دولة من حيث عدد الدول التي يمكن دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، وسهولة الحصول على تأشيرة دخول في المطار، إضافة إلى تصنيف الدولة وفقاً لمؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكدت شركة «آرتون كابيتال» أن الإنجازات العظيمة والسمعة الطيبة التي حققتها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دولياً ساهمت في حصول المواطن الإماراتي على كل هذه التسهيلات الخاصة بالإعفاءات من التأشيرة.

مؤشر

وفق آخر تحديث لمؤشر قوة جوازات السفر، يتمكن جواز السفر الإماراتي «العادي» من دخول الدول التالية: ألبانيا، أندورا، أنتيغوا وباربودا، الأرجنتين، أرمينيا، النمسا، أذربيجان «عند الوصول»، البحرين، البهاماس، بنجلاديش «عند الوصول»، روسيا البيضاء، بلجيكا، بوليفيا «عند الوصول»، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، بروناي، بلغاريا، كامبوديا «عند الوصول»، الراس الأخضر«عند الوصول»، تشاد، كولومبيا، جزر القمر «عند الوصول»، كوستاريكا، كوت ديفوار «فيزا الكترونية، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، جيبوتي»عند الوصول«، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الاكوادور، مصر، السلفادور، استونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الجابون «عند الوصول»، زامبيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، جرينادا، جواتيمالا، غينيا بيساو «عند الوصول»، هايتي، هونغ كونغ، المجر، إيسلندا، الهند «فيزا الكترونية»، إندونيسيا، إيران «عند الوصول»، إيطاليا، الأردن، كازاخستان، كينيا «عند الوصول»، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاوس «عند الوصول»، لاتفيا، لبنان، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ليتسو، ماكاو «عند الوصول»، مقدونيا، ماليزيا، جزر المالديف «عند الوصول»، مالي، مالطة، جزر المارشال «عند الوصول»، موريتانيا «عند الوصول»، موريشيوس، ميكرونيزيا، مولدوفا، موناكو، مونتينيغرو، المغرب، موزمبيق «عند الوصول»، نيبال «عند الوصول»، هولندا، نيوزلندا، نيكاراجوا، النرويج، عُمان، جمهورية بالاو «عند الوصول»، فلسطين، بنما، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، ساموا، سان مارينو، ساوتومي وبرنسيب، السعودية، السنغال، صربيا، سيشيل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال «عند الوصول»، كوريا الجنوبية، اسبانيا، سيرلانكا «عند الوصول»، سانت فنيست والغرنادين، السودان، سويسرا، السويد، مملكة سوازيلاند، طاجيكستان «عند الوصول»، تنزانيا «عند الوصول»، تايلاند، تيمور ليست، «عند الوصول»، توجو «عند الوصول»، تونس، تركيا «عند الوصول»، جزر توفالو «عند الوصول»، أوغندا «عند الوصول»، أوكرانيا «عند الوصول»، بريطانيا «فيزا الكترونية» جمهورية فانواتو، الفاتيكان، اليمن «عند الوصول» زامبيا، زيمبابوي «عند الوصول».