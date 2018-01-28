تركيب 3392 عداداً ذكياً في حتا

تنفيذاً للخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتّا في دبي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشمل مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية، التي من شأنها تحقيق الأهداف الطموحة لمستقبل هذه المنطقة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الانتهاء من تركيب 3392 عداداً ذكياً (1849 عداداً ذكياً للكهرباء و1543 عداداً ذكياً للمياه) للمنازل والمباني في منطقة حتا وفق أحدث الأنظمة العالمية في ديسمبر 2017، وذلك ضمن مبادرة «التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية» التي أطلقتها الهيئة دعماً لمبادرة «دبي الذكية» لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وبهذه المناسبة قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يأتي هذا الإنجاز تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وضمن مساهمتنا في الخطّة التطويرية الشاملة لمنطقة حتا، ويعتبر جزءاً من خطة الهيئة الاستراتيجية المتمثلة في أتمتة عملياتها وتطوير نظام العدادات وذلك لضمان التنافسية والتميز في خدماتها. وتقوم الهيئة حالياً باستبدال جميع العدادات الميكانيكية والكهروميكانيكية القديمة بعدادات جديدة ذكية.

كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من إجراءات التقنيات الذكية في شبكات الكهرباء واستخدام أحدث نُظم سكادا وأجهزة المراقبة الذكية ونظم التحكم والأتمتة بهدف توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية، حيث سيكون لدينا بحلول العام 2020 أكثر من مليون و 200 ألف عداد ذكي في إمارة دبي».

شبكة ذكية

وأوضح: «تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة ذكية وسعيدة. وقد بدأنا في أعمال تعزيز البنية التحتية للكهرباء والمياه لتكون أذكى من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة لمكونات الشبكة الذكية وتوفير ميزات متقدمة تتضمن عملية اتخاذ القرار آلياً وقابلية التشغيل البيني عبر شبكة الكهرباء والمياه بأكملها.

وترفع العدادات الذكية الكفاءة وتسمح للمتعاملين بالاستهلاك الأمثل للطاقة والمياه، كما تدعم الشبكة الذكية أيضاً استراتيجية إدارة الطلب في إمارة دبي التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بحوالي 30٪ بحلول عام 2030، وتتماشى أيضاً مع خطة دبي 2021، وتتضمن الشبكة الذكية خططاً وبرامج تقدر استثماراتها بنحو 7 مليارات درهم، حيث تضم أحد عشر برنامجاً يتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بين عامي 2014 إلى 2035».

دبي نموذج عالمي

مضيفاً: «نسعى إلى أن تصبح إمارة دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وضمان إمدادات الطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة، وقد بدأت الهيئة بإنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة المائية المخزنة في المنطقة الجبلية المجاورة لسد حتا، بالإضافة إلى عدة مشاريع تنموية أخرى سيجري الانتهاء منها خلال 5 سنوات، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات. وتساهم الهيئة بمشاريع ومبادرات أخرى في منطقة حتا، إلى جانب مبادرة شمس دبي، وإنشاء بنى تحتية لشحن السيارات الكهربائية من خلال مبادرة الشاحن الأخضر».

وتابع: «تمت ترسية أعمال التطوير والهندسة والمشتريات والتشييد وخدمات التشغيل والصيانة وتركيب الأنظمة الكهروضوئية في فلل المواطنين في منطقة حتا، التي يبلغ مجموعها 640 فيلا، ضمن مبادرة «شمس دبي»، التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المباني على تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة، على 3 شركات وذلك من أصل 5 شركات تم اختيارها وتقدمت بأفضل عطاءات للمناقصة.

وتتولى شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد اسكو)، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي تصميم وتركيب هذه الألواح على أسطح الفلل والمباني الحكومية. ومن المقرر إنجاز مراحل مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية بنهاية عام 2018».