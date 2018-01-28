إنجاز تسويات ترابية بمساحة 500 ألف متر مربع في الشارقة

قامت دائرة الأشغال العامة بعمل تسويات ترابية في عدد من المناطق الحيوية من الإمارة لخدمة المواطنين خلال العام الماضي، ومن أبرزها تسويات قطع الأراضي في مناطق السيوح والرق وأم فنين، وذلك تلبية للاحتياجات السكنية المتزايدة لمواطني الإمارة، وتسليم الأراضي السكنية للمستفيدين من مواطني الإمارة المتقدمين لبرنامج زايد للإسكان، ومنح دائرة الإسكان بالشارقة، وتمهيداً لتوصيل خدمات البنية الأساسية إليها بلغت 500 ألف متر مربع، إلى جانب إنشاء طرق مدكوكة مؤقتة بطول 20 كيلو متراً في مناطق متفرقة من الإمارة في 2017.

قال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع: انتهت الدائرة من إنجاز طرق رئيسية مدكوكة حصوية في منطقة «الرق» السكنية بطول 7 آلاف متر، وعرض 8 أمتار، لتسهيل عبور سيارات الإنشاء إلى المواقع الإنشائية لمساكن المواطنين في ظل سعي حكومة الشارقة الحثيثة لاستحداث مناطق جديدة، بهدف خلق مساحات سكنية جديدة للمواطنين بعيدة عن تكتلات المدينة التي أصبحت تكتظ بالسكان، نتيجة النهضة التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة على كل الصعد.

دبا الحصن

وتخدم المنطقة 1030، منتفعة من أهالي مدينة دبا الحصن بقيمة مليوني درهم، وبلغت سماكة الطبقة المدكوكة 15 سنتيمتراً، وتم رشها بطبقة ابتدائية من القار كي لا توثر في مركبات الإنشاء.