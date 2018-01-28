بتوجيهات محمد بن راشد.. إرساء عقد المرحلتين 1 و2 لطرق «إكسبو 2020» بكلفة 1.36 مليار

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء الفوري في تنفيذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل المتعلقة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية للمعرض، وتتضمن تطوير شارع جبل علي لهباب وتقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وتنفيذ جسور على شارع الشيخ محمد بن زايد لخدمة الحركة المرورية من وإلى موقع معرض إكسبو 2020، بكلفة مليار و360 مليون درهم.

وأكد مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لـ«إكسبو 2020» يعد أحد أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً، لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي للمعرض، ونظراً إلى ضخامة المشروع، فقد تم تقسيمه إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح المعرض.

للتفاصيل اقرأ: