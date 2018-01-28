هزاع بن زايد: توجيهات خليفة ومحمد بن زايد تحقق استدامة الماء والكهرباء

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان لها الدور الأكبر في تحقيق مبدأ الاستدامة في قطاع الماء والكهرباء، بما يواكب خطة أبوظبي 2030، واستراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية توفير المياه، وتحقيق رخاء المجتمع وازدهاره، واستدامة نمو اقتصاد البلاد، مشدداً سموه على أن مستقبل الموارد المائية في أبوظبي، وتأمين المصادر لتوفير إمدادات المياه في الدولة، يشكلان إحدى الأولويات التي تحظى باهتمام القيادة الحكيمة ومتابعتها الدائمة.

جاء ذلك في تصريح لسموه، بعد زيارته مشروع الخزان الاستراتيجي الكبير للمياه في ليوا، بمنطقة الظفرة، والذي يعد أضخم مشروع في العالم لتخزين المياه العذبة، ويضم شبكة تتكون من 315 بئراً، تمتد تحت رمال صحراء ليوا، وبقدرة تخزين تتجاوز 5.6 مليارات غالون من المياه العذبة. وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إن الخزان الاستراتيجي الكبير الذي تم إنجاز معظم أعمال بنائه وتشغيله في ليوا، هو إنجاز كبير، وخطوة عملاقة نحو تحقيق الأمن المائي المستدام.

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