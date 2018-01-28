«دائرة النقل» تطوّر خدمة الرسائل النصية في «مواقف»

في إطار جهودها الرامية إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة مواقف المركبات، وتسهيل إجراءاتها، أعلنت دائرة النقل في أبوظبي متمثلة في مركز النقل المتكامل عن تطوير خدمة الرسائل النصية بأبوظبي لتشمل جميع المركبات الخاصة المسجلة داخل الدولة، وذلك بدءاً من اليوم وعبر نظام الرسائل القصيرة للرقم 3009 مباشرة دون الحاجة للتسجيل في نظام مواقف السابق. وفي هذا السياق ذكر المركز بأن طريقة الدفع المتبعة بحسب النظام القديم مازالت سارية المفعول إلى أن يتم الإعلان عن إيقافها بوقت لاحق، وعليه مازال بإمكان المركبات العمومية والأخرى التسجيل في نظام مواقف السابق.

وفي شأن متصل نوه المركز إلى أنه تم تغيير رمز المدينة لمركبات إمارة أبوظبي من RED إلى AUH وأصبح بإمكان الجمهور اتباع ما يلي لإتمام إجراءات الدفع، مع مراعاة أن الحرف S يرمز إلى المواقف الفرعية بينما الحرف p يرمز إلى المواقف الرئيسية.

طريقة الدفع

(رمز المدينة وفئة اللوحة) مسافة (رقم اللوحة) مسافة (موقف فرعي أو رئيسي) مسافة (المدة بالساعة):

تأتي هذه المبادرة إيماناً من المركز بضرورة توفير جميع السبل وتمكين التكنولوجيا في خدمة متعامليها بامتياز، حيث توفر هذه الخدمة ميزة الدفع الإلكتروني لفئة المركبات من الإمارات الأخرى والتي لم تشملها الخدمة سابقاً.

حلول

إلى ذلك نوه المركز إلى أن الهدف من تطوير الخدمة هو توفير حلول طويلة الأمد لمواقف المركبات تحافظ على انسيابية المرور وتسهم في الحد من حالات الوقوف الخاطئ.

وأكــد في ذات الوقــت أن الوقــوف بمحــاذاة الرصيــف المصبــوغ باللونين الأصفر والرمادي، والوقوف في منتصف الطريق والوقوف المزدوج.