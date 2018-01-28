«الرعاية الصحية 2018» يستعرض أحدث الابتكارات الطبية

ينطلق معرض ومؤتمر الرعاية الصحية في الشرق الأوسط 2018، غداً ويستمر إلى 1 فبراير المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسيتيح الحدث منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في المجال الطبي، وفرصة مثالية للتواصل مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحضور الجلسات المتخصصة، والمشاركة في المؤتمرات المعتمدة للتعليم الطبي المستمر.

وسيستقبل المعرض أكثر من 4,200 شركة عارضة و103 آلاف زائر من أكثر من 150 دولة، وستشهد دورة 2018 تقديم مناطق تجارب ومؤتمرات جديدة، بما يعزز تجربة الزوّار بصورة أكبر.

من جانبها، تستعرض المنطقة الحرة لجبل علي»جافزا«؛ التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات قطاع الأدوية والرعاية الصحية خلال مشاركتها بالمعرض.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تعتبر الأدوية والرعاية الصحية أحد القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية لإمارة دبي، وبصفتنا عضواً فاعلاً في صياغة الاستراتيجية، فإننا ملتزمون بتحقيق أهدافها المرجوة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتنمية القطاع الصناعي وتطويره بالشكل الأمثل للعب دور محوري في مرحلة الإمارات بعد النفط وتنويع مصادر الدخل».

حوافز

وأضاف: «توفر جافزا بيئة استثمارية مثالية من خلال مبادرات وحوافز خاصة بالقطاع الصناعي، حيث تنسجم استراتيجيتنا طويلة الأمد مع الأهداف الحكومية الرامية إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة».

وتحتضن 306 شركات في قطاع الرعاية الصحية والأدوية من 54 دولة حول العالم، كما يوفر هذا القطاع فرص عمل لأكثر من 3600 شخص وسجل نمواً قوياً على مدى العقد الماضي.

إحصاء

ووصل حجم تجارة قطاع الرعاية الصحية والأدوية في جافزا إلى 14.2 مليار درهم في عام 2016، وهو ما يمثل ربع الإنفاق الصحي في الإمارات الذي وصل إلى 59 مليار درهم في ذلك العام بحسب تقرير نشره بيزنس مونيتور إنترناشونال.

ووفقاً للتقرير فإن سوق الأدوية والرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتوقع التقرير أن ينمو قطاع الرعاية الصحية من 10.96 مليارات دولار في 2017 إلى 17.88 مليار دولار هذا العام قبل أن يصل إلى 21.27 مليار دولار في 2021، كما يؤكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشحة لنمو من 174.43 مليار دولار في 2017 إلى 182.42 مليار دولار في 2018 و 213.1 مليار دولار في 2021.

مزايا «دافزا» في المعرض

تستعرض سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي»دافزا، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الرعاية الصحية، خدماتها المتكاملة غير التقليدية، والتعريف بأبرز المزايا التنافسية والحلول الذكية التي تنفرد في تقديمها للمتعاملين الحاليين والمحتملين الراغبين في تأسيس أو توسعة أعمالهم في دبي، ودخول الأسواق الإقليمية من بابها الأوسع عبر إمارة دبي«.

حرص

وقالت آمنة لوتاه، مساعد المدير العام لقطاع المالية والعمليات التجارية وعلاقات المتعاملين، والمشرف على وحدة دافزا للابتكار والمستقبل:»تولي حكومتنا اهتماماً ضخماً في قطاع الرعاية الصحية، حيث تحرص دوماً على تحديث نظم الرعاية الصحية الخاصة بها بهدف مواكبة المعايير الدولية وترسيخ مكانة دبي في هذا المجال عالمياً، في حين تستحوذ الإمارات على نسبة 26% من إجمالي إنفاق حكومات دول مجلس التعاون على الرعاية الصحية.

ومن هنا يأتي حرص دافزا على تمكين هذا القطاع، وتعزيز نموه عبر الحلول المتكاملة المصممة خصيصاً لجذب مستثمري هذا القطاع والذي تخطّى 5% من إجمالي شركات دافزا، 45% منها شركات متعددة الجنسيات.«