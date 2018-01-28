جمعية الإمارات للمحامين تناقش خطة «عام زايد»

ناقشت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين خلال الاجتماع الأول للدورة 2018 ـ 2020 أول من أمس منظومة الخطط التي على رأسها أجندة المرصودة «عام زايد»، فضلاً عن الخطة الرئيسية تمهيداً لوضعها قيد التنفيذ.

وتقرر خلال الاجتماع توزيع مناصب المجلس، حيث حل المستشار زايد سعيد الشامسي رئيساً والدكتور محمد بطي الشامسي نائباً له والمحامي علي مصبح ضاحي أميناً للسر والمحامي يوسف بن حماد أميناً للصندوق.

كما تم الإطلاع على الرسائل الصادرة والواردة، ووافق المجلس على توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات ومؤسسات ذات صلة.. وتطرق الاجتماع إلى خطط المكتب الإعلامي والتدريب للعام 2018 وجرى تحديد موعد انتخابات عضوية الهيئة الإدارية لفرعي الجمعية بأبوظبي والفجيرة وفتح باب الترشح لها من 25 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل.

وصرح الشامسي أن عام زايد يترافق مع الكثير من الإنجازات التي شهدتها الدولة منذ رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واليوم بفضل نهج القيادة الرشيدة نفتح الباب واسعاً لنستلهم من تلك الرؤية الذكية.

وحسب الشامسي فإن الحقبة المقبلة للجمعية مهمة لإبراز مكانة مهنة المحاماة ودورها في تعزيز العدالة في المجتمعات وأهمية دور المحامي في جميع أوجه القانون من التشريع إلى التطبيق.