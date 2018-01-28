4 ملايين درهم من «خيرية الشارقة» لمشاريع تعليمية في عام زايد

خصصت جمعية الشارقة الخيرية 4 ملايين درهم لمشاريعها التعليمية المقرر تنفيذها خلال عام زايد 2018، في عدد من الدول والبلدان، التي تشملها أعمال الجمعية في الخارج، وذلك من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في تلك البلدان.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات: تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة، بدأت إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية في تطبيق أجندتها الخارجية والشروع في القيام بعدد من المشاريع الخيرية، التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المنفذة بالخارج، مشيراً إلى أن مشاريع التعليم تحوز اهتمام كبير لدى الجمعية نظراً لأهمية التعليم في بناء الدول وتنشئة جيل مثقف واع ملم بواجباته ومهماته على الوجه الأكمل، وتم تخصيص 4 ملايين درهم لبناء 25 فصلاً دراسياً ضمن مشروع «هيا نتعلم» في بنجلاديش وبوركينافاسو، بجانب الشروع في بناء 3 مدارس كبرى، وذلك في إطار دعم مشاريع التعليم في أفريقيا.

وأضاف: إن إدارة المشاريع والكفالات تسعى ضمن خطة العام إلى دعم الأنشطة التعليمية والثقافية التي يتم تقديمها للأيتام، والتي تتمثل في تنظيم القوافل الثقافية والمسابقات الدينية والأنشطة الترفيهية المتنوعة.