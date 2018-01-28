«حصن الاتحاد» تجسيد لقوة الإمارات وعزم أبنائها

تنظم القوات المسلحة النسخة الثالثة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 3» المقرر إقامته في الرابع والعشرين من فبراير المقبل في مدينة العين.

وينسجم هذا الحدث الكبير مع رؤية القيادة الحكيمة في إظهار الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات فوصلت بدعم قيادتها الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف، تتقاسم شرف الدفاع عن الأخوة وتقف مع الشقيق في محنته وفي الوقت ذاته تحمل الأمل إلى بقاع الأرض نجدة للصديق وعوناً للمحتاج، فهي عنوان عزة الوطن لما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.

ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن «حصن الاتحاد 3» يشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي ويتميز العرض العسكري هذا العام بتوسيع مشاركة القوات البرية بحجم أكبر عبر التركيز على العمليات المشتركة البرية.

وقال: إننا في عام زايد نستذكر جهود القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تطوير قواتنا المسلحة وتقدمها والارتقاء بها وما وصولها إلى هذه المرحلة المتطورة عدة وعتاداً إلا تجسيد لتلك النظرة الثاقبة ودعم ومتابعة قيادتنا الرشيدة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأوضح أن «حصن الاتحاد 3» تنفذه وحدات رئيسة من القوات البرية والجوية وحرس الرئاسة لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن مطار العين الدولي سيحتضن العرض العسكري «حصن الاتحاد 3» ما يعطي الجمهور فرصة الوصول إليه بسهولة من مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية اللازمة للعرض كما أنه يوفر الظروف المواتية لتطبيق سيناريوهات العرض العسكري ومناورات القوات المشاركة بصورة فعالة.

ووجه دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل المقدام حامي حمى الوطن وأمنه ومكتسباته وحامل شعلة الأمل والسلام والمحبة والتعاون إلى العالم حتى غدا سيفاً في الخارج ودرعاً في الداخل وسهماً في قلب كل حاقد.