1.36 مليار درهم للمرحلتين 1 و2 من الطرق المؤدية إلى «إكسبو»

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء الفوري في تنفيذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل المتعلقة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، لضمان انسيابية الحركة المرورية، التي تخدم زوار المعرض، وخدمة المشاريع المستقبلية في المنطقة، أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقدي المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، وتتضمن تطوير شارع جبل علي لهباب وتقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وتنفيذ جسور على شارع الشيخ محمد بن زايد لخدمة الحركة المرورية من وإلى موقع معرض إكسبو 2020، بتكلفة مليار و360 مليون درهم.

أضخم المشاريع

وأكد مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، يعد أحد أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً، لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، ونظراً لضخامة المشروع، فقد تم تقسيمه إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح معرض إكسبو.

المرحلة الأولى

وقال الطاير: تشمل المرحلة الأولى من المشروع، تحويل الدوار القائم حالياً على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع جبل علي لهباب، إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، حيث سيتم توسعة ورفع شارع جبل علي لهباب، من خلال تنفيذ جسرين بسعة ستة مسارات في كل اتجاه، مع توفير حركات الالتفاف والوصلات الحرة، لتأمين انسيابية الحركة المرورية من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة أبوظبي والعكس، وكذلك الحركة المرورية من شارع جبل علي لهباب باتجاه شارع الشيخ زايد، إلى جانب تسهيل الحركة المرورية القادمة من جبل علي لهباب شمالاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه دبي، ومن شارع جبل علي لهباب جنوباً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أبوظبي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل أيضاً تنفيذ أعمال طرق بطول 27 كيلومتراً على شارع جبل علي لهباب، وتوسعة شارع جبل علي لهباب من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء طرق خدمة في كلا الاتجاهين، وتنفيذ أربعة جسور في أجزاء منه، وذلك لتوفير الحركات المرورية من وإلى شارع جبل علي لهباب باتجاه موقع المعرض.

المرحلة الثانية

وأضاف: تشمل المرحلة الثانية من مشروع تــــطوير الطرق المـــؤدية لمــوقع معرض إكسبو، تنفيذ تقاطــــعين مجسرين على شارع الشيخ محمد بن زايد، لتأمن حركة الدخـــول والخروج من وإلى موقع المعرض، إضافة إلى أعمال طــــرق بطول 16 كيلومتراً، ويشمل التقاطــــع الأول (تــقاطع إكســـبو)، تنفيذ جسرين بسعة إجمالية ستة مسارات، لخدمة الحركة المرورية القادمة من دبــي والشارقة والإمارات الأخرى، لدخول مواقف المركبات في موقع معرض إكسبو 2020، كــما سيتم تنفيذ جسرين بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية القادمة من أبوظبي باتجاه المعرض، وتنفيذ جسر بسعة مسارين لخدمة حركة خروج المركبات من المعرض إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أبوظبي، أما التقاطــــــع الثاني (تقاطع مطار آل مكتوم)، فيـــشمل تنـــفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات لخدمة الحركة المرورية القــــادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى باتجاه موقع المعرض، وتنفيذ جسر بسعة مسارين لخدمة حركة خروج المركبات من المعرض باتجاه أبوظبي، إلى جانب تنفيذ أعمال طرق سطحية، لتسهل حركة الالتفاف من وإلى أبوظبي، وإنـــــشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد.

خطط متكاملة

وأكد مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، وضعت خطة متكاملة لتلبية متطلبات استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، وتحقيق تنقل آمن وسهل لزوار المعرض وفعالياته، فإلى جانب تطوير شبكة الطرق والتقاطعات اللازمة لخدمة المعرض، تتضمن الخطة تنفيذ (مسار 2020)، لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر أند تاور» إلى موقع معرض إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، وكذلك تطوير خطوط وأنظمة النقل الجماعي اللازمة لخدمة المعرض، وتشمل توفير خطوط لنقل زوار المعرض بحافلات صديقة للبيئة من نقاط تجمع رئيسة في إمارة دبي، إلى موقع المعرض، وتوفير مركبات الأجرة المطلوبة لخدمة زوار المعرض، وتوفير المواقف اللازمة لها وتنظيم حركتها، وتم في العام الماضي، افتتاح مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، من حيث توظيف التقنيات الذكية، وقدرته على التحكم والسيطرة والتكامل بين جميع وسائل النقل .