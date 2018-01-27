"الأرصاد" تحذر .. تقلبات في الطقس غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار الخفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة وتكون نشطة إلى قوية على البحر.

وعن حركة الرياح أوضح المركز أنها ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية 20 - 35 / 45 كم/ ساعة على اليابسة وشمالية غربية / 30 - 45 / 60 كم / ساعة على البحر.

أما عن حالة البحر في الخليج العربي سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:22 والمد الثاني عند الساعة 00:06 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 04:02.

وبالنسبة لبحر عمان يكون متوسط الموج إلى مضطرب.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:03 والمد الثاني عند الساعة 06:47 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:00 والجزر الثاني عند الساعة 01:26.