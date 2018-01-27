تطوير خدمة الرسائل بأبوظبي لتشمل جميع المركبات المسجلة بالدولة

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي متمثلة في مركز النقل المتكامل عن تطوير خدمة الرسائل النصية بأبوظبي لتشمل جميع المركبات الخاصة المسجلة داخل الدولة، وذلك بدءاً من 28يناير الجاري وعبر نظام الرسائل القصيرة للرقم 3009 مباشرة دون الحاجة للتسجيل في نظام مواقف السابق. وفي هذا السياق ذكر المركز بأن طريقة الدفع المتبعة بحسب النظام القديم مازالت سارية المفعول إلى أن يتم الإعلان عن إيقافها بوقت لاحق، وعليه مازال بإمكان المركبات العمومية والأخرى التسجيل في نظام مواقف السابق.

وفي شأن متصل نوه المركز إلى أنه تم تغيير رمز المدينة لمركبات إمارة أبوظبي من RED إلى AUH وأصبح بإمكان الجمهور اتباع ما يلي لإتمام إجراءات الدفع، مع مراعاة أن الحرف S يرمز إلى المواقف الفرعية بينما الحرف p يرمز إلى المواقف الرئيسية.

مثال على طريقة الدفع

(رمز المدينة و فئة اللوحة) مسافة (رقم اللوحة) مسافة (موقف فرعي أو رئيسي) مسافة (المدة بالساعة):

· إمارة ابوظبي: (AUH5 00000 S 1)

· إمارة دبي: (DXBA 00000 S 1)

· إمارة الشارقة: (SHJ1 00000 S 1)

· إمارة عجمان: (AJMB 00000 S 1)

· إمارة أم القيوين: (UAQC 00000 S 1)

· إمارة رأس الخيمة: (RAKN 00000 S 1)

· إمارة الفجيرة: (FUJS 00000 S 1)

تأتي هذه المبادرة إيمانا من المركز بضرورة توفير جميع السبل وتمكين التكنولوجيا في خدمة متعامليها بامتياز، حيث توفر هذه الخدمة ميزة الدفع الالكتروني لفئة المركبات من الامارات الأخرى والتي لم تشملها الخدمة سابقاً.