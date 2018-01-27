ولي عهد عجمان يصدر قراراً بشأن التعديل على رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قرارا أميريا رقم /1 / لسنة 2018 بشأن التعديل على رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية على ان يعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

وتم بموجب هذا القرار اعفاء كافة الرسوم المحلية المقررة عن رخصة مزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنازل والمعرفة باسم " بدايات ".

ويلغي اي نص او حكم ورد في اي تشريع سابق يتعارض او يخالف الاحكام الواردة في هذا القرار الاميري.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بموجبه كل فيما يخصه.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم /11/ لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم الأميري رقم /1/ لسنة 2015 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية وعلى القرار الاميري رقم / 12 / لسنة 2015 بشأن رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وبناء على التوصيات المرفوعة من قبل ممثل الحاكم للشؤون الادارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

