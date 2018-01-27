رئيس مجلس النواب الأميركي يزور جامع الشيخ زايد الكبير

زار بول ريان رئيس مجلس النواب الأميركي،جامع الشيخ زايد الكبير وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة، حيث تجول في الجامع، وتعرف من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على رسالة الجامع المتمثلة في التسامح والتعايش السلمي بين كافة الأديان والمعتقدات والشعوب، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن جماليات وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع أرجاء الجامع. في نهاية الزيارة تم إهداء الضيف، نسخة من كتاب «فضاءات من نور».