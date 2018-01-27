تجديد المركبات عبر تطبيقات ذكية برأس الخيمة في فبراير

أعلن العقيد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة عن تفعيل خدمة تجديد المركبات ورخص القيادة عبر تطبيقات ذكية، مبيناً أن تطبيق الخدمة سيكون نافذاً مطلع شهر فبراير المقبل لتوفير الخدمة للعميل في مكان تواجده لإشعاره بالسعادة وسهولة تخليص معاملاته، وستكون بشكل إلزامي عوضاً عن حضوره الشخصي وانتظاره في مراكز الخدمة للتقليل من الازدحام وبأقل التكاليف الممكنة.

جاء ذلك خلال استضافة الغيص في برنامج «العين الساهرة» الإذاعي الذي يبث عبر أثير إذاعة رأس الخيمة وتعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في حلقته 21 للموسم الثالث.

وأكد سعي وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة إلى تفعيل خدمتي الملكية الدائمة والإلكترونية تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في رؤيتها ضمن عام 2021، كاشفاً عن افتتاح مركز تدريب السائقين والحصول على الرخص قريباً مطلع عام 2019، وهو أكبر مركز سيتم افتتاحه، وسيسهل على العميل بكافة الطرق، مشيراً إلى وجود العديد من المشاريع الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وتناولت الحلقة خدمات ومبادرات إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة خلال «عام زايد» لمتعامليها وأبرزت الحلقة حرص الإدارة البالغ على توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات الجميع بل تسبق توقعات المتعاملين والمستفيدين.

وتحدث الغيص عن مهام ودور إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة وأبرز خدماتها لجمهور المتعاملين وفئة المستفيدين على وجه الخصوص، وتناول أبرز مبادراتها في عام زايد الهادفة إلى تعزيز الثقة بينها وبين أفراد المجتمع عبر خدمات متميزة وجودة عالية، ومدى حرصها على تطوير خدماتها بشكل مستمر من خلال مشاركتها بالعديد من البرامج على مستوى الدولة بهدف تحسين الخدمات للجمهور.