ضاحي خلفان: «عام زايد» تخليد لقائد عظيم لتبقى ذكراه نبراساً للأجيال

قدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية وتوعية الأحداث باسم أعضاء مجلس إدارتها التحية والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ولمجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله على المبادرة الرائعة، والانطلاقة الواعدة المتمثلة في اختيار عام 2018 «عام زايد» تخليداً لذكرى قائد عظيم وحكيم العرب مؤسس اتحاد دولة الإمارات العربية لتبقى ذكراه نبراساً لنا وللأجيال القادمة في حب الوطن والإخلاص والعمل الدؤوب من أجل مستقبل أفضل؛ لإسعاد شعبنا وكل من يقيم على أرض دولتنا الحبيبة.

نهج

وأكد الفريق ضاحي خلفان أن الشيخ زايد أسس قيماً ومبادئ أصيلة نسير على خطاها ميزت الشخصية الإماراتية وجسدت قوتها الناعمة، معاهداً قادة الدولة بالعمل على غرس وترسيخ قيم ومبادئ زايد النبيلة ممثلة في الحكمة والاحترام والعزيمة والإرادة والوفاء والانتماء لهذا الوطن والاستعداد للتضحية لأجله بكل ما نملك من غال ونفيس.

وطالب الفريق ضاحي خلفان، خلال الحفل السنوي لفعاليات وأنشطة جمعية توعية ورعاية الأحداث 2017، الذي أقيم في نادي ضباط الشرطة بالقرهود بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية ونخبة من المكرمين من مؤسسات الدولة ومدارسها وأولياء الأمور، بألا يغفلوا عن أبنائهم ويذكروهم بأهمية معرفة من يصادقون وعدم السماح باختلاط أي غرباء معهم.تهنئة

وهنأ الأسر الفائزة بجائزة سعيد لوتاه لرعاية الأبناء في دورتها الثالثة التي تم تحكيمها بحرفية عالية، وبحيادية وموضوعية كاملة، وتمنى للفائزين والمتسابقين استمرار التميز والنجاح.

وقام الفريق ضاحي خلفان تميم يرافقه سلطان صقر السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، والدكتور محمد مراد عبدالله الأمين العام للجمعية بتكريم الجهات والمؤسسات والأفراد المتعاونين مع الجمعية والذين ساهموا في إنجاح فعالياتها، وتكريم الأسر الفائزة في جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء في الدورة الثالثة وهم أسرة علي درويش مبارك الزعابي، وأسرة سعيد خليفة يوسف الزعابي، عن الفئة الأولى وأسرة ابتسام محمد يوسف آل علي عن الفئة ب وأسرة آمنة سيف سالم الدهماني عن الفئة ج.

كما كرم الفائزين في مسابقات صيف بلا فراغ من التلاميذ ومحكمي جائزة سعيد بن لوتاه ومحكمي المسابقة والمتعاونين.