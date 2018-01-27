«طرق دبي» تحتفي بـ66 متميزاً من مدربي ومحاضري تعليم القيادة

المصدر:
  • دبي-البيان
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صورة جماعية لعدد من المكرمين ــ من المصدر

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كرمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 66 متميزاً من مدربي ومحاضري مراكز تعليم قيادة المركبات على مستوى إمارة دبي، في إطار حرصها على تحفيز أصحاب الأداء النوعي على مواصلة جهودهم على المستوى الوظيفي، وخلق حالة من التنافس الإيجابي في بيئة العمل.

وقال عارف المالك، مدير إدارة تدريب وتأهيل السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن تكريم 66 من أصحاب الأداء المخلص والناجح في منشآت ومعاهد تعليم القيادة من مدربين ومحاضرين وفاحصين، يهدف إلى تثمين جهود المتميزين في عملهم، لرفع مستوى رضاهم وانتمائهم لبيئتهم الوظيفية، وتشجيعهم على مواصلة الأداء الجيد، وزيادة التنافس.

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