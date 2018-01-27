المري يثمن التعاون الأمني بين الإمارات وألمانيا بمكافحة الجريمة

زار اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شرطة مقاطعة بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث كان في استقباله البروفسور الدكتور فيلهلم شميدت باور، رئيس شرطة المقاطعة.

وثمن خلال اللقاء الذي حضره العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور وبيترا ساندلز نائب مدير إدارة التحليل الجنائي وروبرت هايمبيرغز، التعاون الأمني المتميز بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها مؤكداً أهمية التعاون في برامج مشتركة بين القيادة العامة لشرطة دبي وشرطة ميونيخ الألمانية والعمل على تعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة والزيارات والتعرف على أفضل التجارب والممارسات والأنظمة التقنية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مكافحة الجريمة والحد منها والكشف عن مرتكبيها وضبط أمن الطريق والتنبؤ الأمني واستشراف المستقبل في العمل الأمني والشرطي.

برامج مشتركة

كما تم الاتفاق على تفعيل برامج مشتركة بين شرطة ميونخ الألمانية والقيادة العامة لشرطة دبي والاستفادة من الخبرات الألمانية في التدريب وتأهيل الخبراء في مكافحة الجريمة والتحليل الجنائي والذكاء الاصطناعي في الكشف عن الجرائم والاستفادة من استخدامات الطائرات من دون طيار لكشف الجرائم وتحليل الظواهر المرورية والازدحامات وغيرها إضافة إلى عقد ورش عمل تخصصية في شرطة دبي في مختلف التخصصات الأمنية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

واستمع إلى شرح مفصل عن إنجازات الشرطة الألمانية وخططها المستقبلية في مجال مكافحة الجريمة وضبط أمن الطرق عبر استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

تكنولوجيا حديثة

كما اطلع المري على التكنولوجيا المستخدمة في مركز تحليل الجرائم الإلكترونية ومراكز الأبحاث الإلكترونية وإدارة التحليل الجنائي ودورها في سرعة الكشف عن الجناة وخفض معدلات الجريمة، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.

وفِي ختام الزيارة سجل القائد العام لشرطة دبي كلمة بمناسبة الزيارة ثمن خلالها حسن وحفاوة الاستقبال متمنياً لشرطة مقاطعة بافاريا دوام التقدم والنجاح.